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Более 200 экспонатов представили военные рационализаторы на выставке в Ростове-на-Дону

21.05.2018 ТАСС 82 0
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Военнослужащий готовит беспилотный летательный аппарат (БПЛА) во время тактико-специальных учений Новороссийского гарнизона Южного военного округа (ЮВ
Военнослужащий готовит беспилотный летательный аппарат (БПЛА) во время тактико-специальных учений Новороссийского гарнизона Южного военного округа (ЮВО) на полигоне Раевский в Краснодарском крае. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Тимкив

Многие из них внедрены или готовятся к внедрению в производство

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 мая. /ТАСС/. Ружье для борьбы с беспилотниками, варианты морской маскировки и сотни других инновационных проектов представили на выставке военных изобретателей и рационализаторов Южного военного округа. Об этом сообщает окружная пресс-служба.

"Выставка инноваций военнослужащих объединений, соединений и воинских частей Южного военного округа собрала более 200 экспонатов, многие из которых внедрены или готовятся к внедрению в производство", - отметили в пресс-службе.

В частности, моряки-каспийцы представили макет района перспективного базирования флотилии в Дагестане, а также новые варианты маскировки в Каспийске стационарных и плавучих причалов кораблей.

Специалисты радиоэлектронной борьбы продемонстрировали опытный образец ружья для борьбы с радиоуправляемыми авиационными моделями, позволяющее за сотни метров нейтрализовать управление беспилотниками.

Военные инженеры оборудовали стенд с самодельными взрывными устройствами, применяемыми экстремистами и террористами, начиная от 90-х годов прошлого столетия до обнаруженных при разминировании объектов в Сирии.

Однодневная выставка организована в окружном доме офицеров в рамках работы Военного совета округа.
19.05.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Сирия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА

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