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Более 1500 единиц новой военной техники получат части ЮВО в 2018 году

21.05.2018 ТАСС 86 0
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Военнослужащие во время тактико-специальных учений Новороссийского гарнизона Южного военного округа. 15 сентября 2017
Военнослужащие во время тактико-специальных учений Новороссийского гарнизона Южного военного округа. 15 сентября 2017.
Источник: © РИА Новости / Виталий Тимкив

С начала года в войска округа уже поступило более 130 современных образцов вооружения

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 мая. /ТАСС/. Воинские части Южного военного округа (ЮВО) получат в 2018 году более 1500 единиц новой военной техники. Об этом сообщил командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников в ходе итогового заседания военного совета за зимний период 2017-2018 учебного года.

"В соединения и воинские части в 2018 году будет поставлено более 1500 единиц перспективных новых образцов вооружения, военной и специальной техники, в том числе более 40 самолетов и вертолетов, около 20 кораблей и катеров, более 70 танков, порядка 200 БТР и БМП, около 250 единиц ракетно-артиллерийского вооружения, более 200 единиц автомобильной техники", - приводит пресс-служба округа слова Дворникова.

С начала года в войска округа уже поступило более 130 современных образцов вооружения, вся новая техника введена в эксплуатацию и применяется в мероприятиях боевой подготовки, отметил он. "К концу текущего года уровень обеспеченности современными видами вооружения в ЮВО составит более 65%", - добавил командующий.
20.05.2018
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