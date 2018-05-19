Московские курсанты выиграли Кубок министра обороны РФ на военной международной олимпиаде
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Курсанты.
Источник: © РИА Новости
Награды победителям вручили первый заместитель главкома Сухопутных войск ВС РФ генерал-полковник Василий Тонкошкуров и начальник Главного управления кадров Минобороны РФ Виктор Горемыкин
МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Курсанты Московского высшего общевойскового командного училища стали обладателями Кубка министра обороны РФ Международной олимпиады по военно-профессиональной подготовке. Об этом в субботу сообщили журналистам в военном ведомстве.
"Второе место в абсолютном командном первенстве заняла команда Чирчикского высшего танкового командно-инженерного училища из Узбекистана, третье - Военный институт Сухопутных войск Минобороны Казахстана", - сообщили в российском военном ведомстве.
В торжественной обстановке в Московском высшем общевойсковом командном училище награды победителям вручили первый заместитель главкома Сухопутных войск ВС РФ генерал-полковник Василий Тонкошкуров и начальник Главного управления кадров Минобороны РФ Виктор Горемыкин.
В оборонном ведомстве сообщили, что в своем приветственном слове начальник Главного управления кадров отметил, что "участники олимпиады продемонстрировали возможность уже в ближайшей перспективе составить оплот национальных вооруженных сил, а значит, и СНГ - организации, являющейся сегодня надежным гарантом внешней безопасности наших стран".
"Международная олимпиада курсантов проводится для повышения качества подготовки военных кадров и повышения квалификации профессорско-преподавательского состава образовательных организаций и развития методик преподавания. Именно поэтому министры обороны государств Содружества делают все, чтобы данный турнир расширял свои границы, а в число его участников вовлекалось все больше талантливых молодых людей", - подчеркнули в Минобороны РФ.
В IV Международной олимпиаде приняли участие команды вузов из четырех стран СНГ - России, Казахстана, Узбекистана и Киргизии. Конкурсанты соревновались в течение пяти дней.
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19.05.2018
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