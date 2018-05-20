Балтийский флот отметил 315-летие



Балтийский флот.

Источник: Виталий Невар/ТАСС Балтийский флот.Источник: Виталий Невар/ТАСС

Юбилей флота отметили парадом, выставкой техники, а также показательными выступлениями морских пехотинцев

БАЛТИЙСК /Калининградская область/, 19 мая. /ТАСС/. Торжественным парадом, выставкой военной техники, показательными выступлениями морских пехотинцев и акцией "Есть такая профессия - Родину защищать" отметили в Балтийске 315-летнюю годовщину старейшего в России Балтийского флота, созданного Петром I 18 мая (7 мая по старому стилю) 1703 года.

Город Балтийск - самый западный город РФ и главная база Балтийского флота. Даже солнечным утром майского дня здесь чувствуется близость моря - прохладно и ветрено. Сразу понятно, что город военных моряков сегодня отмечает большой праздник. Офицеры в парадной форме спешат к площади Балтийской славы, где развернулась выставка современной боевой техники и пройдут торжества.

В начале десятого утра по местному времени над улицами зазвучали звуки марша и громкий хор мужских голосов. Это парадные расчеты воинских частей и соединений Балтийского гарнизона вышли на "строевую прогулку" к месту торжественного митинга и парада. Под аккомпанемент оркестра, с песнями, в сопровождении священнослужителей местной епархии православной церкви военные моряки и морские пехотинцы прошли по улице Ленина до места праздника.

Надежный форпост

На Площади Балтийской славы собрались ветераны, представители областных и городских властей, командование флота. Торжественный митинг начался построением парадных расчетов и выносом Государственного флага РФ и флага Военно- морского флота. Моряки замерли по команде "Смирно!", встречая командующего Балтфлотом вице-адмирала Александра Носатова, вышедшего к парадному строю.

Вице-адмирал поздравил ветеранов и сослуживцев с торжеством и напомнил об истории флота, связанной с героическими победами - от первой, считающейся днем его основания (18 мая 1703 года - прим. ТАСС), до участия в героической обороне и прорыве блокады Ленинграда, освобождении Прибалтики от фашистских войск и разгроме группировки нацистов в Восточной Пруссии.

"Сегодня Балтийский флот является надежным форпостом России в западном регионе и обеспечивает стабильность военно-политической обстановки и защиту государственных интересов Российской Федерации. Нынешнее поколение воинов- балтийцев достойно продолжает и приумножает славные традиции своих предшественников, с честью выполняет учебно-боевые задачи, демонстрирует отличную морскую, полевую и воздушную выучку", - сказал Носатов, отметив, что моряки подтверждают это в ходе учений и дальних морских походов. Особые слова благодарности прозвучали в адрес ветеранов.

Митинг завершился награждением отличившихся офицеров и торжественным парадом. В нем приняли участие около 1,5 тыс. военнослужащих, уточнил ТАСС руководитель пресс-службы флота Роман Мартов.

От Великой Отечественной войны до современности

В программу праздника включили выступления военных реконструкторов и подразделений морской пехоты. Под грохот выстрелов и пулеметные очереди, в дыму, бойцы в форме военных лет захватили немецкого офицера, передвигавшегося на реконструированном автомобиле в сопровождении охраны.

Морские пехотинцы атаковали группу террористов с помощью двух бронетранспортеров, жестко подавив попытки сопротивления. Разведчики морской пехоты продемонстрировали приемы современного рукопашного боя и выучку, ломая руками горящие кирпичи.

"Это очень впечатляет, видно, что морпехи могут показать себя в рукопашном бою", - поделился с корреспондентом ТАСС впечатлениями Сергей, который пришел на праздник со своей семьей.

На площади также развернули выставку вооружений, где зенитно-ракетные комплексы С-300 и современные бронетранспортеры соседствовали с винтовками и пулеметами времен Великой Отечественной войны.

Для посещений гражданскими лицами открыли малый ракетный корабль "Серпухов" и малый противолодочный корабль "Алексин", ошвартовавшиеся у находящегося неподалеку пирса.

В рамках акции "Есть такая профессия - Родину защищать" на площади развернули палатки, где интересующимся рассказывали о воинской службе по контракту, принимали заявления.

Посетители в них появились сразу после показательных выступлений морских пехотинцев. "Я интересуюсь, пока выбор не сделал, но, возможно, приму решение и пойду служить на флот", - сказал один из посетителей такой палатки Владимир, который заканчивает учебу в колледже. "Акции по приему на службу по контракту проводятся регулярно. Каждый раз решение о поступлении служить на флот принимают решение несколько десятков человек", - рассказал ТАСС Роман Мартов.

"Небываемое бывает"

Более 300 лет назад, 18 мая 1703 года флотилия из 30 шлюпок с солдатами Преображенского и Семеновского полков под командованием Петра I одержала первую боевую победу, захватив в устье реки Невы два шведских военных судна - "Гедан" и "Астрильд".

Все участники того боя получили специальные медали со знаменитой надписью "Небываемое бывает", а день стал считаться датой создания Балтийского флота.

Современный Балтийский флот является разновидовой группировкой сил и войск, имеющей в своем составе надводные и подводные силы, авиацию и войска противовоздушной обороны, береговые войска, а также части материально- технического обеспечения.

До конца этого года в состав флота войдет новый малый ракетный корабль проекта 22800 "Ураган", вооруженный ракетами "Калибр".

На вооружение ракетного соединения принят новейший оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М". Авиация флота продолжает пополняться самолетами Су-30СМ.