Камчатский "Панцирь"
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Зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь" заступили на боевое дежурство на Камчатке, сообщает пресс-служба Восточного округа.
Минобороны РФ
В соответствие с планом ротации состава дежурных сил по противовоздушной обороне боевые расчеты ЗРПК "Панцирь", дислоцированных на Камчатке, завершили подготовку техники и заступили на боевое дежурство по ПВО,
говорится в релизе.
Сообщается, что "накануне заступления личный состав подразделения прошел теоретическую и практическую подготовку, проведено техническое обслуживание боевых машин, проверена работоспособность и функционирование узлов, агрегатов и боевых модулей техники, выполнено заряжание ракетного и пушечного вооружения".
Машины осуществили марш из мест постоянной дислокации и приступили к несению боевого дежурства в указанных позиционных районах.
В пресс-службе пояснили, что комплексы "Панцирь" решают задачи по "прикрытию объектов войск и сил на северо-востоке России, позиций зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф"".
В прошлом году расчеты "Панцирей" на "отлично" провели боевые стрельбы на полигоне "Ашулук", принимали участие в различных учениях и тренировках по предназначению, добавили в округе.
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18.05.2018
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