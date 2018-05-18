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Камчатский "Панцирь"

21.05.2018 Военное обозрение 96 0
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Зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь" заступили на боевое дежурство на Камчатке, сообщает пресс-служба Восточного округа.

Минобороны РФ

В соответствие с планом ротации состава дежурных сил по противовоздушной обороне боевые расчеты ЗРПК "Панцирь", дислоцированных на Камчатке, завершили подготовку техники и заступили на боевое дежурство по ПВО,

говорится в релизе.

Сообщается, что "накануне заступления личный состав подразделения прошел теоретическую и практическую подготовку, проведено техническое обслуживание боевых машин, проверена работоспособность и функционирование узлов, агрегатов и боевых модулей техники, выполнено заряжание ракетного и пушечного вооружения".

Машины осуществили марш из мест постоянной дислокации и приступили к несению боевого дежурства в указанных позиционных районах.

В пресс-службе пояснили, что комплексы "Панцирь" решают задачи по "прикрытию объектов войск и сил на северо-востоке России, позиций зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф"".

В прошлом году расчеты "Панцирей" на "отлично" провели боевые стрельбы на полигоне "Ашулук", принимали участие в различных учениях и тренировках по предназначению, добавили в округе.
18.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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в открытом доступе
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Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
С-400 Триумф
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения

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