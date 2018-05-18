В Болгарии собрались модернизировать армию

Экономическое положение Болгарии в последние 7-8 лет характеризуется устойчивым ростом (3,5-3,8%), а финансовая система отличается стабильностью. С 1990 г. по настоящее время эта небольшая балканская страна накопила 24 миллиарда евро валютных резервов. При этом по состоянию внешнего долга она, в прошлом страна-банкрот, находится в тройке стран ЕС, с наилучшим соотношения ВВП. Сам ВВП перевалил за 50 млрд. евро.

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Правительство, инвестируя в основные инфраструктуры, оставляло долгие годы армию без должного финансирования. Болгарские вооруженные силы, за исключением нескольких эпизодических приобретений, давно не получали новой техники. Как заявил недавно министр обороны Красимир Каракачанов, до сих пор „80% военной техники в Болгарии бывшего советского производства“. Она уже давно устарела.

Болгария занимает стратегическое положение на Балканском полуострове. Ввиду международной обстановки в соответствующих болгарских ведомствах уже несколько лет идут обсуждения и споры насчёт необходимости обновления военной техники. Было и несколько скандалов, связанных с обвинением в коррупции и лоббировании должностных лиц в пользу одних или других иностранных компаний. Накопленные финансовые ресурсы уже позволяют правительству перейти к делу.

В связи с этим правительство Болгарии предлагает депутатам Народного собрания принять проект инвестиционных расходов „Покупка основной боевой техники для создания боевых батальонных групп из состава механизированной бригады” и актуализировать проект „Покупка нового типа боевых самолетов”, которые являются частью концепции модернизации Вооруженных сил Болгарии.

В проекте покупки боевой техники для сухопутных войск планируется приобретение 150 единиц боевой и специальной техники для трех батальонных боевых групп, систем и дополнительного оборудования, как и обучение личного состава. Проект стоимостью 732 млн. евро будет реализован в течение 12 лет.

В проекте покупки нового типа боевых самолетов планируется приобретение 16 самолетов в два этапа. В рамках первого на покупку 8 самолетов выделяется 900 млн. евро. Эта сумма выделена для покупки летательных аппаратов, средств наземного обслуживания, средств для обучения личного состава, первоначальной интегрированной логистической поддержки и вооружения.

При этом в планах указывается, что большая часть этих расходов должна быть реинвестирована в болгарскую экономику. Болгарские предприятия должные участвовать как в сборке техники и приобретении соответствующих лицензий на производство, так и во внедрении своих инноваций и разработок.

Надо сказать, что за последние годы болгарский ВПК обновил свою производственную, технологическую и кадровую базу, что создаёт у него уверенность в возможностях выполнения предстоящих заказов.