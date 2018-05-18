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Признаны успешными. Китай закончил ходовые испытания авианосца

21.05.2018 Военное обозрение 111 0
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Китайский авианосец "Тип 001А"
Китайский авианосец "Тип 001А".
Источник: AP

Первый полностью китайский и второй по счету авианесущий корабль ВМС Китая завершил пятидневные ходовые испытания, сообщает государственный телеканал CCTV.

https://twitter.com/PDChina

В ходе пятидневных испытаний, начатых 13 мая, была успешно выполнена задача по тестированию оборудования авианосца

- отмечается в репортаже. После принятия на вооружение этот авианосец станет вторым кораблем такого класса в ВМС Народно-освободительной армии Китая.

Авианосец возвращается в порт Далянь, с верфи которого он вышел на испытания силовой установки 13 мая. Корабль проекта 001А, который является первым авианесущим судном, полностью построенным в Китае, пока не получил названия, но пресса иногда называет его "Шаньдун". Он был спущен на воду в апреле 2017 года после четырех лет строительства. Ввести авианосец в строй планируется не ранее 2020 года. К этому моменту он будет способен нести 36 истребителей J-15 (копия советского корабельного истребителя Су-33, прототип которого был выкуплен у Украины).

По сообщениям гонконгской печати, Китай в прошлом году начал строительство на судоверфи в Шанхае своего третьего авианосца, который будет оснащаться суперсовременной электромагнитной системой катапульт для ускорения взлета самолетов.
18.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Украина
Продукция
J-15
Су-33
Тип 001А
Проекты
2020-й год
Авианосец

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