Признаны успешными. Китай закончил ходовые испытания авианосца



Китайский авианосец "Тип 001А".

Источник: AP Китайский авианосец "Тип 001А".Источник: AP

Первый полностью китайский и второй по счету авианесущий корабль ВМС Китая завершил пятидневные ходовые испытания, сообщает государственный телеканал CCTV.

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В ходе пятидневных испытаний, начатых 13 мая, была успешно выполнена задача по тестированию оборудования авианосца

- отмечается в репортаже. После принятия на вооружение этот авианосец станет вторым кораблем такого класса в ВМС Народно-освободительной армии Китая.

Авианосец возвращается в порт Далянь, с верфи которого он вышел на испытания силовой установки 13 мая. Корабль проекта 001А, который является первым авианесущим судном, полностью построенным в Китае, пока не получил названия, но пресса иногда называет его "Шаньдун". Он был спущен на воду в апреле 2017 года после четырех лет строительства. Ввести авианосец в строй планируется не ранее 2020 года. К этому моменту он будет способен нести 36 истребителей J-15 (копия советского корабельного истребителя Су-33, прототип которого был выкуплен у Украины).

По сообщениям гонконгской печати, Китай в прошлом году начал строительство на судоверфи в Шанхае своего третьего авианосца, который будет оснащаться суперсовременной электромагнитной системой катапульт для ускорения взлета самолетов.