NASA пока не планирует доставку астронавтов в космос на своих кораблях

США намерены заказать в России изготовление космического корабля "Союз" для доставки своих астронавтов на Международную космическую станцию в 2020 году в связи с задержкой в изготовлении американских коммерческих космических кораблей, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Пилотируемый корабль «Союз TMA-15M» после отстыковки от МКС. Источник: NASA

Его производство и полет к МКС полностью оплатит американская сторона. В экипаж войдут два американских астронавта. Управлять кораблем будет российский космонавт

– добавил источник.

Планируется заключение контракта между корпорацией Boeing и РКК "Энергия"; подобный договор был заключен на доставку американских астронавтов в 2018 и первой половине 2019 года.

Для заключения контракта потребуется разрешение от американских законодателей, которые могут выступить с критикой зависимости NASA от России.

Однако проблемы могут возникнуть и с российской стороны – в апреле сообщалось, что правительство якобы запретило Роскосмосу подписывать юридически обязывающие документы с государствами, которые ввели санкции против России.

Ранее в "Роскомосе" выразили опасение, что в 2019 году США введут в эксплуатацию свои корабли и обеспечат себе независимость от России в вопросе доставки астронавтов в космос.