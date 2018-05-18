Первый серийный. Корпус морской пехоты США пополнился новейшим "Жеребцом"

Корпус морской пехоты США принял на вооружение первый серийный вертолёт CH-53K King Stallion, передает "Warspot" со ссылкой на портал flightglobal.com

flightglobal.com

King Stallion — тяжёлый транспортный вертолёт с максимальной взлётной массой почти 40 т. Машина способна перевозить свыше 13 т грузов на внешней подвеске, а в её внутреннем отсеке может разместиться до 55 пассажиров. Экипаж вертолёта составляет от двух до пяти человек — помимо пилотов, в его состав могут быть включены три стрелка, обеспечивающих круговую защиту.

Максимальная дальность полёта CH-53K составляет 840 км, скорость — 315 км/ч. Вертолёт оснащается системами активной и пассивной защиты — в частности, бронированный корпус защищает экипаж и пассажиров от огня стрелкового оружия, а системы активной защиты способны уберечь машину от повреждения ракетами. Всего для морпехов планируют закупить около двухсот этих машин. Кроме того, вертолётами CH-53K интересуются в Израиле и Германии.

Внешне King Stallion мало чем отличается от своего предшественника CH-53E, но при этом втрое "сильнее" его. CH-53K King Stallion является продолжением линейки CH-53, которая выпускается с 1964 года. Новая модификация является крупнейшей и самой мощной в семействе "Жеребцов" (англ. Stallion — жеребец).

В марте прошлого года КМП США получил от компании Sikorsky предсерийный образец для испытаний, теперь же на вооружение поступил серийный экземпляр, полностью готовый к эксплуатации.