Первый серийный. Корпус морской пехоты США пополнился новейшим "Жеребцом"
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Корпус морской пехоты США принял на вооружение первый серийный вертолёт CH-53K King Stallion, передает "Warspot" со ссылкой на портал flightglobal.com
flightglobal.com
King Stallion — тяжёлый транспортный вертолёт с максимальной взлётной массой почти 40 т. Машина способна перевозить свыше 13 т грузов на внешней подвеске, а в её внутреннем отсеке может разместиться до 55 пассажиров. Экипаж вертолёта составляет от двух до пяти человек — помимо пилотов, в его состав могут быть включены три стрелка, обеспечивающих круговую защиту.
Максимальная дальность полёта CH-53K составляет 840 км, скорость — 315 км/ч. Вертолёт оснащается системами активной и пассивной защиты — в частности, бронированный корпус защищает экипаж и пассажиров от огня стрелкового оружия, а системы активной защиты способны уберечь машину от повреждения ракетами. Всего для морпехов планируют закупить около двухсот этих машин. Кроме того, вертолётами CH-53K интересуются в Израиле и Германии.
Внешне King Stallion мало чем отличается от своего предшественника CH-53E, но при этом втрое "сильнее" его. CH-53K King Stallion является продолжением линейки CH-53, которая выпускается с 1964 года. Новая модификация является крупнейшей и самой мощной в семействе "Жеребцов" (англ. Stallion — жеребец).
В марте прошлого года КМП США получил от компании Sikorsky предсерийный образец для испытаний, теперь же на вооружение поступил серийный экземпляр, полностью готовый к эксплуатации.
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18.05.2018
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