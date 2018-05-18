Испытания двигателя "второго этапа" для Су-57
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В Жуковском продолжаются летные испытания летающей лаборатории Т-50-2 с двигателем "второго этапа", сообщает bmpd.
|Летающая лаборатория-самолет Т-50-2 (бортовой номер "052") в полете с двигателем "изделие 30" (установлен слева). Жуковский, май 2018 года.
|Источник: Николай Краснов / russianplanes.net
В Сети появились споттерские фотографии, запечатлевшие продолжение летных испытаний летающей лаборатории истребителя пятого поколения Т-50-2 (бортовой номер "052") с установленным одним опытным образцом создаваемого для Су-57 двигателя, известного как "изделие 30".
В летающую лабораторию был переоборудован второй опытный образец ПАК ФА. Его левый двигатель (изделие 117) был заменен на образец двигателя "второго этапа" (изделие 30).
|Летающая лаборатория-самолет Т-50-2 (бортовой номер "052") в полете с двигателем "изделие 30" (установлен слева). Жуковский, 17.05.2018.
|Источник: Алексей Карпулёв / russianplanes.net
Первый полет модифицированного таким образом истребителя состоялся в Жуковском 5 декабря прошлого года. Полет выполнил Герой России шеф-пилот ПАО "Компания "Сухой"" (в составе ОАК) Сергей Богдан. Самолет находился в воздухе 17 минут.
Испытания были возобновлены в феврале текущего года.
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18.05.2018
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