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Испытания двигателя "второго этапа" для Су-57

21.05.2018 Военное обозрение 88 0
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В Жуковском продолжаются летные испытания летающей лаборатории Т-50-2 с двигателем "второго этапа", сообщает bmpd.


Летающая лаборатория-самолет Т-50-2 (бортовой номер "052") в полете с двигателем "изделие 30" (установлен слева). Жуковский, май 2018 года.
Источник: Николай Краснов / russianplanes.net

В Сети появились споттерские фотографии, запечатлевшие продолжение летных испытаний летающей лаборатории истребителя пятого поколения Т-50-2 (бортовой номер "052") с установленным одним опытным образцом создаваемого для Су-57 двигателя, известного как "изделие 30".

В летающую лабораторию был переоборудован второй опытный образец ПАК ФА. Его левый двигатель (изделие 117) был заменен на образец двигателя "второго этапа" (изделие 30).


Летающая лаборатория-самолет Т-50-2 (бортовой номер "052") в полете с двигателем "изделие 30" (установлен слева). Жуковский, 17.05.2018.
Источник: Алексей Карпулёв / russianplanes.net

Первый полет модифицированного таким образом истребителя состоялся в Жуковском 5 декабря прошлого года. Полет выполнил Герой России шеф-пилот ПАО "Компания "Сухой"" (в составе ОАК) Сергей Богдан. Самолет находился в воздухе 17 минут.

Испытания были возобновлены в феврале текущего года.
18.05.2018
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Компании
Сухой ПАО
Проекты
Истребитель 5 поколения

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