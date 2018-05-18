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Более десяти образцов. На базе БМД-4М создадут новые боевые машины

21.05.2018 Военное обозрение 151 0
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Российская боевая машина десанта четвертого поколения БМД-4М является уникальным образцом бронированной техники. По огневой мощи она может поспорить с легким танком, благодаря новейшим прицелам прекрасно видит ночью и обладает высокими характеристиками маневренности, пишет "РГ"


БМД-4М.
Источник: http://www.tplants.com/

БМД-4М оборудована информационно-управляющей системой, которая следит за состоянием узлов и агрегатов. Имеются также современные средства связи и спутниковой навигации.

Двигатель способен развивать мощность до 500 л.с. В результате бронемашина массой в 13,5 т развивает скорость до 70 км/ч по суше и 10 км/ч по воде. Запас хода - 500 км.

Учитывая специфику применения, бронирование противопульное, но при необходимости его можно усилить дополнительной защитой.

БМД является, по сути, основой для создания на ее базе большого количества боевых и вспомогательных машин. Благодаря военным учениям и парадам, мы хорошо знакомы с бронетранспортером БТР - МДМ "Ракушка". Для подразделений радиационной, химической и биологической защиты создана специальная РХМ-5М.

Как ожидается, уже совсем скоро поступит на вооружение 125-мм самоходное орудие 2С25М "Спрут-СДМ1", следом за ним ожидается 120-мм 2С42 "Лотос", ракетный противотанковый "Корнет-Д1", машина управления артиллерий, создаваемая по теме "Завет-Д".

Уже в двадцатые годы в воздушно-десантные войска поступит зенитный "Птицелов", боевая разведывательная машина "Первопут", бронированный тягач - эвакуатор "Аффект-М". Всего семейство будет насчитывать более десяти образцов.
18.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
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Страны
Россия
Продукция
2С25 Спрут-СД
БМД-4
БТР-МДМ Ракушка-М
Корнет
Проекты
Военные учения
ЯО

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