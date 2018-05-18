Более десяти образцов. На базе БМД-4М создадут новые боевые машины
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Российская боевая машина десанта четвертого поколения БМД-4М является уникальным образцом бронированной техники. По огневой мощи она может поспорить с легким танком, благодаря новейшим прицелам прекрасно видит ночью и обладает высокими характеристиками маневренности, пишет "РГ"
|БМД-4М.
|Источник: http://www.tplants.com/
БМД-4М оборудована информационно-управляющей системой, которая следит за состоянием узлов и агрегатов. Имеются также современные средства связи и спутниковой навигации.
Двигатель способен развивать мощность до 500 л.с. В результате бронемашина массой в 13,5 т развивает скорость до 70 км/ч по суше и 10 км/ч по воде. Запас хода - 500 км.
Учитывая специфику применения, бронирование противопульное, но при необходимости его можно усилить дополнительной защитой.
БМД является, по сути, основой для создания на ее базе большого количества боевых и вспомогательных машин. Благодаря военным учениям и парадам, мы хорошо знакомы с бронетранспортером БТР - МДМ "Ракушка". Для подразделений радиационной, химической и биологической защиты создана специальная РХМ-5М.
Как ожидается, уже совсем скоро поступит на вооружение 125-мм самоходное орудие 2С25М "Спрут-СДМ1", следом за ним ожидается 120-мм 2С42 "Лотос", ракетный противотанковый "Корнет-Д1", машина управления артиллерий, создаваемая по теме "Завет-Д".
Уже в двадцатые годы в воздушно-десантные войска поступит зенитный "Птицелов", боевая разведывательная машина "Первопут", бронированный тягач - эвакуатор "Аффект-М". Всего семейство будет насчитывать более десяти образцов.
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18.05.2018
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