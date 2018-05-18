МРК "Ураган" вышел на заводские испытания
|
|
Вчера с АО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла"" был отправлен на заводские испытания (ЗХИ) головной малый ракетный корабль "Ураган" проекта 22800 (шифр "Каракурт"), сообщает bmpd.
Curious / forums.airbase.ru
Корабль буксирами был отведен с завода по Неве на Ладожское озеро, в акватории которого и будет проходить ЗХИ. Госиспытания МРК пройдет в Балтийском море.
Curious / forums.airbase.ru
"Проект 22800 разработан АО "Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз" (Санкт-Петербург) и должен фактически сменить в строительстве для ВМФ России МРК проекта 21631 (шифр "Буян-М") разработки АО "Зеленодольское проектно-конструкторское бюро" (строительство последних ограничено 12 единицами)", – говорится в публикации.
Всего ВМФ РФ планируют получить не менее 18 кораблей проекта 22800.
Curious / forums.airbase.ru
"Ураган" был заложен в конце декабря 2015 года, спущен на воду 29 июля 2017-го. В том же году, согласно условиям контракта, корабль должны были передать флоту. Однако позднее срок сдачи МРК был перенесен на конец 2018 года.
|
18.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
07.05.2018 Спущен на воду малый ракетный корабль "Шквал" проекта 22800
04.05.2018 Явление "Панциря-М"
27.11.2017 Спущен на воду малый ракетный корабль "Тайфун" проекта 22800
31.07.2017 Спущен на воду головной малый ракетный корабль "Ураган" проекта 22800
04.08.2016 "Говорят, замминистра обороны Юрий Борисов сильно любит завод имени Горького..."
03.05.2018 Русский "Каракурт" – убийца "Орли Берков"
27.11.2017 Мал, но опасен: "Каракурт" выходит в море
26.09.2016 "Премьер" готовится к взлету