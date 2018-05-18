МРК "Ураган" вышел на заводские испытания

Вчера с АО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла"" был отправлен на заводские испытания (ЗХИ) головной малый ракетный корабль "Ураган" проекта 22800 (шифр "Каракурт"), сообщает bmpd.

Curious / forums.airbase.ru

Корабль буксирами был отведен с завода по Неве на Ладожское озеро, в акватории которого и будет проходить ЗХИ. Госиспытания МРК пройдет в Балтийском море.

Curious / forums.airbase.ru

"Проект 22800 разработан АО "Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз" (Санкт-Петербург) и должен фактически сменить в строительстве для ВМФ России МРК проекта 21631 (шифр "Буян-М") разработки АО "Зеленодольское проектно-конструкторское бюро" (строительство последних ограничено 12 единицами)", – говорится в публикации.

Всего ВМФ РФ планируют получить не менее 18 кораблей проекта 22800.

Curious / forums.airbase.ru

"Ураган" был заложен в конце декабря 2015 года, спущен на воду 29 июля 2017-го. В том же году, согласно условиям контракта, корабль должны были передать флоту. Однако позднее срок сдачи МРК был перенесен на конец 2018 года.