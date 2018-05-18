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Приступили ко второму этапу. Судно связи "Иван Хурс" продолжает заводские испытания

21.05.2018 Военное обозрение 102 0
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Судно связи "Иван Хурс" проекта 18280, построенное на Северной верфи, после докового осмотра, проверки оборудования, восстановления лакокрасочного покрытия подводной части корпуса, получило разрешение на выход в море для продолжения заводских испытаний, сообщили "Военному Обозрению" в пресс-службе ПАО Судостроительный завод "Северная верфь".

Пресс-служба ПАО Судостроительный завод "Северная верфь"

"Хурс" выйдет в море 19 мая, а через 5 дней вернется на завод. Судну связи предстоит закрыть еще полтора десятка ходовых удостоверений, в том числе по корабельным устройствам и штурманской части. Уже частично выполняется программа государственных испытаний. Так, в ходе первого этапа ходовых испытаний удалось закрыть 57 из 84 удостоверений этой программы

- говорится в сообщении.

Судно связи, названное в честь вице-адмирала Ивана Кузьмича Хурса (29.09.1922 — 28.12.2002), внесшего выдающийся вклад в создание и развитие постоянно действующей разведки ВМФ СССР, предназначено для обеспечения связи, управления флотом, решения специальных задач. Флагман этого проекта, "Юрий Иванов", передан заказчику в 2014 году.
18.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Северная верфь
Проекты
18280

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