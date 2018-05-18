Приступили ко второму этапу. Судно связи "Иван Хурс" продолжает заводские испытания

Судно связи "Иван Хурс" проекта 18280, построенное на Северной верфи, после докового осмотра, проверки оборудования, восстановления лакокрасочного покрытия подводной части корпуса, получило разрешение на выход в море для продолжения заводских испытаний, сообщили "Военному Обозрению" в пресс-службе ПАО Судостроительный завод "Северная верфь".

Пресс-служба ПАО Судостроительный завод "Северная верфь"

"Хурс" выйдет в море 19 мая, а через 5 дней вернется на завод. Судну связи предстоит закрыть еще полтора десятка ходовых удостоверений, в том числе по корабельным устройствам и штурманской части. Уже частично выполняется программа государственных испытаний. Так, в ходе первого этапа ходовых испытаний удалось закрыть 57 из 84 удостоверений этой программы

- говорится в сообщении.

Судно связи, названное в честь вице-адмирала Ивана Кузьмича Хурса (29.09.1922 — 28.12.2002), внесшего выдающийся вклад в создание и развитие постоянно действующей разведки ВМФ СССР, предназначено для обеспечения связи, управления флотом, решения специальных задач. Флагман этого проекта, "Юрий Иванов", передан заказчику в 2014 году.