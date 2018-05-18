Приступили ко второму этапу. Судно связи "Иван Хурс" продолжает заводские испытания
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Судно связи "Иван Хурс" проекта 18280, построенное на Северной верфи, после докового осмотра, проверки оборудования, восстановления лакокрасочного покрытия подводной части корпуса, получило разрешение на выход в море для продолжения заводских испытаний, сообщили "Военному Обозрению" в пресс-службе ПАО Судостроительный завод "Северная верфь".
Пресс-служба ПАО Судостроительный завод "Северная верфь"
"Хурс" выйдет в море 19 мая, а через 5 дней вернется на завод. Судну связи предстоит закрыть еще полтора десятка ходовых удостоверений, в том числе по корабельным устройствам и штурманской части. Уже частично выполняется программа государственных испытаний. Так, в ходе первого этапа ходовых испытаний удалось закрыть 57 из 84 удостоверений этой программы
- говорится в сообщении.
Судно связи, названное в честь вице-адмирала Ивана Кузьмича Хурса (29.09.1922 — 28.12.2002), внесшего выдающийся вклад в создание и развитие постоянно действующей разведки ВМФ СССР, предназначено для обеспечения связи, управления флотом, решения специальных задач. Флагман этого проекта, "Юрий Иванов", передан заказчику в 2014 году.
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18.05.2018
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