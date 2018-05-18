Спущен на воду "Георгий Зима" – большой гидрографический катер

В четверг на заводе "Нижегородский Теплоход" (город Бор) прошла церемония спуска на воду большого гидрографического катера "Георгий Зима" проекта 23040Г, сообщает bmpd.

ОАО "Завод "Нижегородский Теплоход"

Контракт на строительства шести таких катеров для Минобороны был подписан в марте 2016 года. Первые два катера, получившие названия "Георгий Зима" и "Александр Евланов", были заложены на предприятии 16 августа 2016 года. Срок сдачи обоих катеров намечен на ноябрь 2018 года, они должны войти в состав Балтийского флота.

Головной катер получил название в честь Георгия Ивановича Зимы – капитана 1-го ранга, начальника гидрографического отдела Краснознамённого Балтийского флота в Великую Отечественную войну.

ОАО "Завод "Нижегородский Теплоход"

Сообщается, что "катер проекта 23040Г разработан ООО "ПКБ "Петробалт" (Санкт-Петербург) и является дальнейшим развитием строящихся на "Нижегородском теплоходе" для ВМФ России рейдовых катеров комплексного аварийно-спасательного обеспечения проекта 23040".

Катер имеет водоизмещение 153,7 т, (полное – 192,7 т), его длина – 33,04 м, ширина – 6,8 м, средняя осадка – 1,6 м. Должен быть оснащен двумя дизельными двигателями мощностью по 248 кВт и иметь скорость полного хода 12,7 узлов.

ОАО "Завод "Нижегородский Теплоход"

Справка ресурса: "Назначением катера является высокоточная площадная съемка рельефа дна и обследование навигационных опасностей на глубинах до 400 метров и съемка рельефа дна однолучевым эхолотом на глубинах до 2000 метров; обслуживание всех типов плавучих предостерегательных знаков (ППЗ); постановка/съемка всех типов ППЗ до 1,7 тонны и длиной до 6,5 метров; доставка личного состава, продовольствия, ЗИПа и ремонтных бригад на береговые средства навигационного оборудования; навигационно-гидрографическое обеспечение спасательных и поисковых операций; лоцманская проводка и лидирование подводных лодок и крупнотоннажных кораблей в пунктах базирования и на подходах к ним".