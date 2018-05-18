Когда российские модернизированные танки "научат" сбивать ракеты?

В настоящее время в России создаются комплексы активной защиты (КАЗ) для перспективных машин семейств "Армата", "Курганец-25" и "Бумеранг". Однако подобные системы необходимы и для уже существующих Т-72Б3, Т-80БВМ, а также Т-90М, пишет Вестник Мордовии.

Отвага2004

Как отмечает автор статьи Лев Романов, разрабатываемые КАЗ имеют высокую стоимость и неизвестно, как долго еще будут "реально, что называется, доводиться до ума". Поэтому, по его мнению, для стоящих на вооружении танков было целесообразнее доработать усовершенствованный вариант КАЗ "Арена-Э".

Отвага2004

"Это изделие уже неоднократно демонстрировалось на выставках. Если раньше танкистов смущала "бочка" центрального блока с РЛС, то сейчас габариты антенных устройств существенно уменьшили. Они представляют собой несколько отдельных, лучше защищенных модулей, обеспечивающих практически круговой обзор", – говорится в материале.

Отвага2004

Автор отмечает, что пусковые установки поражающих элементов "Арены" "сгруппированы в контейнеры и создают двукратную защиту с одного направления, а применение более современной элементной базы уменьшило размеры, вес, существенно повысило надежность и быстродействие аппаратуры КАЗ".

Как ранее сообщали разработчики, модернизированная "Арена" получила возможность перехватывать не только ПТУРы или реактивные гранаты РПГ, но и кумулятивные боеприпасы танковых пушек.