Президент Болгарии признал невозможность закупки истребителей в России



Румен Радев.

Источник: velikabulgaria.eu Румен Радев.Источник: velikabulgaria.eu

Хотя Болгария и продолжит ремонтировать свои МиГ-29 в России, о закупке новых истребителей российского производства речь не идет. София обязана полностью переориентироваться на технику западного производства, заявил глава страны.

Болгария не сможет закупить в России новые истребители из-за утвержденных требований по закупке техники в странах НАТО. Об этом президент Болгарии Румен Радеев рассказал в интервью газете «Коммерсантъ».

План модернизации ВВС страны, на вооружении которых с советских времен стоят истребители МиГ-29, был утвержден еще в 2016 году и подразумевает закупку новой авиатехники. Однако, как сообщил Радеев, поставка новых истребителей того же типа из России невозможна.

«Болгария заявила о намерениях модернизировать свои военно-воздушные силы посредством закупки боевого самолета нового типа. Согласно требованиям, утвержденным болгарским правительством, истребители должны быть произведены и находиться на вооружении по крайней мере в одном государстве — члене НАТО или ЕС», — пояснил глава Болгарии.

Радеев отметил, что это решение выглядит «логично с точки зрения наших союзнических обязательств». «Так что давайте будем реалистами — покупка дополнительных истребителей МиГ невозможна», — подытожил он.

Вместе с тем Радеев подтвердил, что Болгария намерена и дальше с помощью России модернизировать стоящие на ее вооружении самолеты советского производства. «Несмотря на то что Болгария является членом НАТО, она продолжает охранять свое воздушное пространство с помощью истребителей МиГ-29, и в связи с этим необходимо обеспечивать их своевременную техническую поддержку», — сказал он.

Рамочное соглашение с российской корпорацией «МиГ» о ремонте истребителей на сумму €40,5 млн он назвал «еще одним доказательством необходимости восстановления взаимовыгодных отношений с Российской Федерацией». В то же время президент Болгарии отметил, что этой суммы не хватит для того, чтобы полностью решить проблему с технической поддержкой истребителей. Но София все же сможет «самостоятельно гарантировать свой воздушный суверенитет», добавил он.

На вооружении Болгарии стоит 12 боевых истребителей МиГ-29 и три учебно-боевые машины этого типа. Эти самолеты были закуплены в СССР в конце 1980-х годов. В 2015 году болгарский парламент одобрил соглашение о ремонте двигателей шести машин в Польше. Причиной перехода на обслуживание в Польше власти Болгарии называли дешевизну предложенного обслуживания.

Контракт Болгарии и Польши был заключен вопреки протестам корпорации «МиГ», которая утверждала, что у Польши нет соответствующей лицензии и документации. Генеральный директор Российской самолетостроительной корпорации «МиГ» Сергей Коротков заявлял, что необходимую для ремонта документацию Варшава получила от Киева. «Украина не имела права передавать эту интеллектуальную собственность. Вызывает удивление, как так можно нарушать международные права», — утверждал Коротков.

Однако за модернизацией оставшихся на вооружении МиГ-29 Болгария все же решила обратиться к их производителю. В 2017 году с соответствующим предложением София обратилась к корпорации «МиГ», рамочное соглашение было подписано в феврале 2017 года.

Советские МиГи должны еще несколько лет оставаться на вооружении страны, однако позднее Болгария намерена их заменить на самолеты западного производства. В 2016 году спикер Народного собрания Болгарии Цецку Цачеву заявляла, что Болгария планирует приобрести восемь или девять новых или подержанных истребителей к 2021 году, в 2023-м должны быть закуплены еще восемь самолетов. По данным Bloomberg, в качестве замены МиГ-29 Болгария рассматривает шведские Saab Gripen C/D, подержанные Eurofighter Tranche 1 или американские F-16 MLU.

Георгий Тадтаев