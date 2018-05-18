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К поставкам заказчикам китайского самолета-амфибии AG600 планируется приступить в 2022 году

21.05.2018 ЦАМТО 89 0
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Самолет-амфибия AG600 Jiaolong
Первый летный опытный образец китайского самолета-амфибии AG600 Jiaolong (серийный номер 001, регистрационный номер В-002А) в первом полете. Чжухай (провинция Гуандун), 24.12.2017.
Источник: Xinhua

ЦАМТО, 18 мая. Как сообщило 13 мая агентство "Синьхуа" со ссылкой на Китайскую авиационно-промышленную корпорацию AVIC (Aviation Industry Corporation of China), разработанный и построенный китайским ОПК самолет-амфибия AG600 будет доступен для заказчиков в 2022 году.

По информации главного конструктора AG600 Хуан Лингцая (Huang Lingcai), корпорация рассчитывает получить сертификат летной годности на самолет в 2021 году и начать его поставки заказчикам в 2022 году. Покупатели AG600 пока не раскрываются.

Как сообщал ЦАМТО, церемония выкатки AG600 состоялась 23 июля 2016 года на авиазаводе в Чжухае. Первый полет самолет совершил 24 декабря 2017 года.

Хуан Лингцай, который также является главным инженером Главного авиастроительного НИИ AVIC (General Aircraft Research Institute), сообщил, что в июле 2018 года самолет должен выполнить перегоночный полет с базы в Чжухае в Цзинмэнь (провинция Хубэй), где до конца текущего года планируется выполнить первый взлет с воды.

AG600 представляет собой самолет с четырьмя турбовинтовыми двигателями WJ-6. Основным его предназначением названа борьба с лесными пожарами, а также ведение наблюдения и выполнение поисково-спасательных операций на море.

Размах крыла AG600 составляет 38,8 м, длина – 37 м. Максимальная взлетная масса самолета – 53,5 т, крейсерская скорость – 500 км/ч, максимальная дальность полета – 4500 км, максимальная продолжительность полета – 12 ч. Для взлета и посадки требуется участок воды длиной не менее 1500 м, шириной 200 м и глубиной 2,5 м. Конструктивные особенности самолета позволят набрать до 12 т воды в течение 20 сек.

ВМС Народно-освободительной армии Китая также могут использовать самолет для ведения разведки и материального обеспечения. Потенциально он может применяться для поддержки деятельности и обеспечения созданных Пекином в Южно-Китайском море искусственных островов, а также патрулирования территориальных вод.
18.05.2018
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Китай
Продукция
AG600
Компании
AVIC

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