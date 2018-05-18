Судостроители приступили к ходовым испытаниям танкера "Академик Пашин" для Минобороны РФ



Достраивающийся для ВМФ России головной средний морской танкер проекта 23130 "Академик Пашин" на ООО "Невский судостроительно-судоремонтный завод". Шлиссельбург, июнь 2017 года.

Источник: Curious / forums.airbase.ru Достраивающийся для ВМФ России головной средний морской танкер проекта 23130 "Академик Пашин" на ООО "Невский судостроительно-судоремонтный завод". Шлиссельбург, июнь 2017 года.Источник: Curious / forums.airbase.ru

Танкер представляет из себя однопалубное судно с двойным корпусом в районе грузовых танков, способное плавать, в том числе в северных моря

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Специалисты Невского судостроительно-судоремонтного завода приступили к ходовым испытаниям танкера "Академик Пашин", предназначенного для Минобороны РФ. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба предприятия.

"Средний морской танкер "Академик Пашин" проекта 23130 стр. №901 приступил к заводским ходовым испытаниям на Ладожском озере. Строительство среднего морского танкера "Академик Пашин" осуществляется в соответствии с государственным контрактом для Министерства обороны Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Танкер представляет из себя однопалубное судно с двойным корпусом в районе грузовых танков, способное плавать, в том числе в северных морях. Судно предназначено для приема, хранения, транспортировки и передачи жидких грузов (дизельного топлива, мазута, керосина, моторного масла, воды) и сухих грузов.

Невский судостроительно-судоремонтный завод расположен в 40 км от Санкт-Петербурга в городе Шлиссельбург на левом берегу Невы и является одним из старейших предприятий водного транспорта на северо-западе РФ. Судостроением занимается с 1952 года. Выполняет строительство морских и речных судов различного типа и назначения и все виды судоремонта.