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Минобороны РФ впервые проведет конкурс по киберспорту

21.05.2018 ТАСС 111 0
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Источник: © Сергей Фадеичев/ТАСС

В конкурсе участвуют сборные команды довузовских образовательных учреждений Минобороны, прошедшие в финал по результатам дистанционных отборочных этапов

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Воспитанники военных довузовских образовательных учреждений сразятся в World of Tanks на первых соревнованиях по киберспорту "Стальная стена - 2018". Об этом в пятницу сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"На базе Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил РФ "Патриот" с 22 по 23 мая пройдет финал конкурса по компьютерному спорту среди воспитанников довузовских образовательных учреждений Минобороны "Стальная стена - 2018". В конкурсе участвуют сборные команды довузовских образовательных учреждений Минобороны, прошедшие в финал по результатам дистанционных отборочных этапов", - сообщили в военном ведомстве.

Как рассказали в Минобороны, финал конкурса будет разделен на четыре этапа: "В первом этапе "Стальная гонка" участники должны пройти полосу препятствий. Далее ребята посоревнуются в миниатюрном "Танковом биатлоне" - прохождении трассы радиоуправляемым танком на время. На третьем этапе ученики покажут свои знания в исторической викторине на тему Второй Мировой войны. Финалом станет серия матчей плей-офф по игре World of Tanks ("Мир Танков") среди команд-участниц".

По информации ведомства, "основной целью конкурса является патриотическое воспитание молодого поколения с использованием компьютерных технологий, которые направлены на формирование здоровой, физически и духовно совершенной, морально стойкой личности".
18.05.2018
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
ИТ
Танковый биатлон

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