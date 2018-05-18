Минобороны РФ впервые проведет конкурс по киберспорту
|
|
Источник: © Сергей Фадеичев/ТАСС
В конкурсе участвуют сборные команды довузовских образовательных учреждений Минобороны, прошедшие в финал по результатам дистанционных отборочных этапов
МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Воспитанники военных довузовских образовательных учреждений сразятся в World of Tanks на первых соревнованиях по киберспорту "Стальная стена - 2018". Об этом в пятницу сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"На базе Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил РФ "Патриот" с 22 по 23 мая пройдет финал конкурса по компьютерному спорту среди воспитанников довузовских образовательных учреждений Минобороны "Стальная стена - 2018". В конкурсе участвуют сборные команды довузовских образовательных учреждений Минобороны, прошедшие в финал по результатам дистанционных отборочных этапов", - сообщили в военном ведомстве.
Как рассказали в Минобороны, финал конкурса будет разделен на четыре этапа: "В первом этапе "Стальная гонка" участники должны пройти полосу препятствий. Далее ребята посоревнуются в миниатюрном "Танковом биатлоне" - прохождении трассы радиоуправляемым танком на время. На третьем этапе ученики покажут свои знания в исторической викторине на тему Второй Мировой войны. Финалом станет серия матчей плей-офф по игре World of Tanks ("Мир Танков") среди команд-участниц".
По информации ведомства, "основной целью конкурса является патриотическое воспитание молодого поколения с использованием компьютерных технологий, которые направлены на формирование здоровой, физически и духовно совершенной, морально стойкой личности".
|
18.05.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
25.12.2017 Доклад Министра обороны России на расширенном заседании Коллегии Министерства обороны 22 декабря
09.11.2017 Выступление начальника Генерального штаба Вооружённых Сил России Валерия Герасимова
11.09.2017 "Владимир", "Армата" и боевые болиды: какие машины составляют танковый кулак России
21.08.2017 Выигравшие "Танковый биатлон" сахалинские танкисты с почетом едут домой
08.07.2016 Билеты на "Танковый биатлон" в 2016 году будут стоить 500 рублей
11.04.2016 Армия готовится вести реальные боевые действия
05.04.2016 Рубль ушел в оборону
05.04.2016 Три комплекта новейшего радиоуправляемого мишенного оборудования установлены на полигоне ВВО в Приморье