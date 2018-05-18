Путин обсудит в Сочи разработку и выпуск перспективных образцов оружия
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Никольский
В частности, глава государства затронет тему вооружений, о которых он упоминал в послании Федеральному собранию
СОЧИ, 18 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет в пятницу в Сочи совещание о разработке и производстве перспективного оружия. Об этом сообщил журналистам и.о. пресс-секретаря главы государства Дмитрий Песков.
"Вечером состоится завершающая, заключительная встреча из текущей серии совещаний по вопросам развития Вооруженных сил, - отметил он. - Сегодня на повестке дня будет тема разработки и производства перспективных образцов вооружений и техники на предстоящий период, в том числе тех, о которых упоминал глава государства в своем послании Федеральному собранию".
Нынешняя серия совещаний у Путина по вопросам развития Вооруженных сил и оборонно-промышленного комплекса стартовала 15 мая.
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18.05.2018
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