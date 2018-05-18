Путин на совещании по ОПК обсудит создание перспективных вооружений



Владимир Путин проводит совещание с представителями Минобороны и предприятий ОПК. 17 мая 2018.

Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев Владимир Путин проводит совещание с представителями Минобороны и предприятий ОПК. 17 мая 2018.Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу вечером проведет завершающее совещание по вопросам развития Вооруженных сил России, в частности, будет обсуждаться разработка перспективных образцов вооружения, анонсированных главой государства в послании к Федеральному собранию, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Вечером состоится завершающая, заключительная встреча в текущей серии совещаний по вопросам развития Вооруженных сил. Сегодня на повестке дня будет тема разработки и производства перспективных образцов вооружения и техники на предстоящий период, в том числе тех, которые упомянул глава государства в своем послании Федеральному собранию", - сказал Песков журналистам.