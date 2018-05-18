Путин на совещании по ОПК обсудит создание перспективных вооружений
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Владимир Путин проводит совещание с представителями Минобороны и предприятий ОПК. 17 мая 2018.
Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу вечером проведет завершающее совещание по вопросам развития Вооруженных сил России, в частности, будет обсуждаться разработка перспективных образцов вооружения, анонсированных главой государства в послании к Федеральному собранию, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Вечером состоится завершающая, заключительная встреча в текущей серии совещаний по вопросам развития Вооруженных сил. Сегодня на повестке дня будет тема разработки и производства перспективных образцов вооружения и техники на предстоящий период, в том числе тех, которые упомянул глава государства в своем послании Федеральному собранию", - сказал Песков журналистам.
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18.05.2018
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