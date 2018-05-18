

AH-64E Apache.

Источник: Сергей Степанов/РИА Новости AH-64E Apache.Источник: Сергей Степанов/РИА Новости

ЦАМТО, 18 мая. В ходе церемонии, состоявшейся 16 мая на авиабазе "Ахмад Яни" (Семаранг), ВС Индонезии официально приняли на вооружение ударные вертолеты AH-64E "Апач Гардиан", поставленные компанией Boeing, начиная с декабря 2017 года.

По данным Jane's Defence Weekly, в мероприятии принял участие министр обороны Индонезии Рьямизард Рьячуду.

Как сообщал ЦАМТО, Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) 19 сентября 2012 года уведомило Конгресс о возможной поставке Индонезии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 8 ударных вертолетов AH-64E "Апач Гардиан", а также связанных с контрактом оборудования, вооружений и услуг. Общая стоимость продажи была оценена в 1,42 млрд. долл. Позднее представители руководства Индонезии заявили, что согласованная сторонами сумма контракта составляет около 500 млн. долл.

В январе 2015 года с компанией Boeing был подписан контракт стоимостью 295,866 млн. долл. на поставку вертолетов. Одновременно с Lockheed Martin в рамках этого проекта было заключено соглашение на поставку модернизированных систем обнаружения и целеуказания/систем ночного видения M-TADS/PNVS (Target Acquisition Designations/Sight Pilot Night Vision Sensors).

Как заявил в ходе церемонии Рьямизард Рьячуду, стоимость каждого вертолета составляет 41 млн. долл.

О поставке в Семаранг первой партии из трех вертолетов было заявлено 18 декабря 2017 года. Вторая партия из пяти "Апач" была доставлена в Индонезию морским путем в марте 2018 года.

Вертолеты будут применяться для обороны Индонезии и сдерживания внешних угроз, контроля границ страны, борьбы с терроризмом и пиратством, обеспечения безопасности морских коммуникаций в Малаккском проливе.

Вертолеты "Апач" будут эксплуатироваться, наряду с восемью российскими Ми-35, первый из которых был поставлен в 2003 году. В марте 2014 года стало известно, что половину AH-64E планируется разместить на Островах Натуна в южной части Южно-Китайского моря.

Предположительно, соглашение с компанией Boeing содержит опционы на поставку до 8 дополнительных AH-64E.