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На вооружение российской военной базы в Армении поступила РЛС "Каста-2-1"

21.05.2018 ЦАМТО 123 0
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РЛС "Каста-2Е2"
РЛС "Каста-2Е2".
Источник: https://ru.wikipedia.org

ЦАМТО, 18 мая. На вооружение российской военной базы в Армении в рамках программы переоснащения войск поступила радиолокационная станция (РЛС) "Каста-2-1".

Мобильная твердотельная маловысотная РЛС "Каста-2-1" может использоваться для информационного обеспечения систем противовоздушной обороны (ПВО), систем пограничного контроля, сил быстрого реагирования, в системах управления движением гражданской авиации.

РЛС "Каста-2-1" – станция обнаружения, измерения дальности, азимута и определения государственной принадлежности самолетов, летящих и зависающих вертолетов, беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет, действующих на малых и предельно малых высотах, в том числе и цели, выполненные с применением технологии "стелс".

Особенностью эксплуатации РЛС "Каста-2-1" в Закавказье является применение ее в горных высокогорных районах местности, на высоте более 1,5 тыс. м над уровнем моря и температурном режиме + 50 град. С, относительной влажности воздуха до 98 проц. и скорости ветра до 25 м/с.

В настоящее время в соединении проводятся мероприятия по вводу РЛС в строй, обучение личного состава техническим характеристикам РЛС, алгоритму разворачивания станции из походного в боевое положение и работе в рамках объединенной системы ПВО стран СНГ, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
18.05.2018
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принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Страны
Армения
Россия
Продукция
Каста-2
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА

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