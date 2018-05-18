На вооружение российской военной базы в Армении поступила РЛС "Каста-2-1"



РЛС "Каста-2Е2".

Источник: https://ru.wikipedia.org РЛС "Каста-2Е2".Источник: https://ru.wikipedia.org

ЦАМТО, 18 мая. На вооружение российской военной базы в Армении в рамках программы переоснащения войск поступила радиолокационная станция (РЛС) "Каста-2-1".

Мобильная твердотельная маловысотная РЛС "Каста-2-1" может использоваться для информационного обеспечения систем противовоздушной обороны (ПВО), систем пограничного контроля, сил быстрого реагирования, в системах управления движением гражданской авиации.

РЛС "Каста-2-1" – станция обнаружения, измерения дальности, азимута и определения государственной принадлежности самолетов, летящих и зависающих вертолетов, беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет, действующих на малых и предельно малых высотах, в том числе и цели, выполненные с применением технологии "стелс".

Особенностью эксплуатации РЛС "Каста-2-1" в Закавказье является применение ее в горных высокогорных районах местности, на высоте более 1,5 тыс. м над уровнем моря и температурном режиме + 50 град. С, относительной влажности воздуха до 98 проц. и скорости ветра до 25 м/с.

В настоящее время в соединении проводятся мероприятия по вводу РЛС в строй, обучение личного состава техническим характеристикам РЛС, алгоритму разворачивания станции из походного в боевое положение и работе в рамках объединенной системы ПВО стран СНГ, сообщает пресс-служба Южного военного округа.