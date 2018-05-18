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"Вертолеты России" подготовили летный состав У-УАЗ для испытаний серийных Ми-171А2

21.05.2018 ЦАМТО 138 0
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Ми-171А2. Архивное фото
Ми-171А2. Архивное фото.
Источник: © Фото : ОАО "Вертолеты России"

ЦАМТО, 18 мая. Летный состав Улан-Удэнского авиационного завода холдинга "Вертолеты России" (входит в Ростех) прошел тренажерную и практическую подготовку на вертолете Ми-171А2.

Полученные навыки летчикам У-УАЗ предстоит использовать при проведении контрольных испытаний всех серийных вертолетов этого типа, произведенных на предприятии.

Обучение на опытных прототипах Ми-171А2 проводилось на базе разработчика вертолета – МВЗ им. М.Л.Миля. В ходе контрольных и тренировочных полетов летчики освоили в воздухе те элементы, которые в дальнейшем пригодятся при испытании этого типа воздушного судна.

В частности, отрабатывались заходы на посадку по посадочным системам и по дублирующим приборам, полеты с имитацией отказа двигателя. Производился полет по заданному маршруту с использованием встроенной системы навигации, а также полет в зону по Правилам визуальных полетов ночью.

Все летчики, проходившие обучение, имеют действующее свидетельство пилота вертолета Ми-8АМТ (Ми-171). Кроме того, они прошли курс теоретической подготовки на вертолет Ми-171А2 в октябре 2017 года.

"Ми-171А2 это принципиально новый вертолет, который получил передовой пилотажный комплекс и современное бортовое оборудование. Он сохранил все достоинства своих предшественников семейства Ми-8/17, но для того, чтобы использовать потенциал этого вертолета на 100% и освоить его новые возможности, необходимо пройти теоретическую и практическую подготовку. Наши летчики с этим справились и теперь готовы к проведению обязательных испытательных полетов на всех машинах, которые мы передаем заказчикам", – отметил управляющий директор АО "У-УАЗ" Леонид Белых.

В ходе обучения летчики приобрели практические навыки по подготовке, проверке и эксплуатации систем и оборудования вертолета Ми-171А2, отработали взаимодействие экипажа в нормальных условиях, а также в особых и аварийных ситуациях. Были закреплены навыки в технике пилотирования вертолета Ми-171А2, действия при отказах систем и оборудования в особых и аварийных ситуациях.

Как отметил старший летчик-испытатель АО "У-УАЗ" В.Матвеев, полеты на Ми-171 и Ми-171А2 отличаются друг от друга. Цифровой пилотажно-навигационный комплекс бортового оборудования КБО-17 с дисплейной индикацией данных позволил сократить состав экипажа до двух человек и в то же время изменил нагрузку командира и второго пилота. "Другая нагрузка и степень ответственности пилотов: на Ми-171А2 новая система управления, более сложная кабина пилота, пилотажно-навигационное оборудование".

По итогам контрольно-проверочного полета комиссия приняла решение о допуске пилота Улан-Удэнского авиационного завода Юрия Кожнякова в качестве командира вертолета Ми-171А2. Старшему летчику-испытателю Василию Матвееву и Герою России летчику-испытателю Тайгибу Толбоеву, за плечами которых по 47 учебных полетов, присвоена квалификация пилота-инструктора вертолета Ми-171А2, цитирует АвиаПорт.Ru пресс-релиз АО "Вертолеты России".
18.05.2018
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