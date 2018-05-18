Польша отложила покупку новых подводных лодок



ДЭПЛ типа «Коббен» ВМС Польши.

Источник: Arek1979 / wikipedia.org ДЭПЛ типа «Коббен» ВМС Польши.Источник: Arek1979 / wikipedia.org

ЦАМТО, 18 мая. Отвечая на запрос члена нижней палаты польского парламента Адама Андрушкевича, государственный секретарь МНО Польши Войцех Скуркевич (Wojciech Skurkiewicz) сообщил, что оборонное ведомство Польши не будет закупать новые подводные лодки до 2022 года.

Как отмечает Jane's Defence Weekly со ссылкой на В.Скуркевича, Польша в настоящее время находится в процессе снятия с вооружения дизель-электрических подводных лодок класса "Коббен". Первая подлодка, "Кондор", была выведена их боевого состава флота в декабре 2017 года, вывод ДЭПЛ "Сокол" запланирован на июнь 2018 года. Таким образом, в боевом составе останутся только две устаревшие ДЭПЛ класса "Коббен", поскольку ДЭПЛ "Орел" класса "Кило" уже в течение нескольких месяцев ожидает ремонта, сроки проведения которого неизвестны.

Реализуемый МНО Польши процесс выбора партнера для реализации программы закупки новых подводных лодок "Орка" затянулся. Потенциальными претендентами считались три компании: французская Naval Group, шведская Saab и немецкая TKMS. Первоначально планировалось приобрести первые две подводные лодки к 2022 году. Позднее было решено получить три подлодки в период 2024-2026 гг. В 2017 году представители МНО Польши заявили о возможности покупки до четырех подводных лодок и намерении выбрать партнера в начале 2018 года.

Ожидается, что план модернизации ВС Польши на 2017-2026 гг., который должен быть представлен в 2018 году, будет включать закупку новых подводных лодок. Тем не менее, в какие сроки будет реализована эта программа, пока неизвестно. Дальнейшая задержка проекта снижает боевые возможности польского подводного флота и отрицательно сказывается на качестве боевой подготовки личного состава.