Стоимость авианосца (CVN-78) "Джеральд Форд" вновь возросла



Первый авианосец XXI века CVN-78 G.Ford с катапультой EMALS.

Источник: www.aviapanorama.ru Первый авианосец XXI века CVN-78 G.Ford с катапультой EMALS.Источник: www.aviapanorama.ru

ЦАМТО, 18 мая. Командование Военно-морских систем ВМС США (NAVSEA) 11 мая сообщило, что окончательная доработка авианосца (CVN-78) "Джеральд Форд" обойдется дороже и продлится дольше, чем планировалось ранее.

По информации Jane's Navy International, ВМС США вынуждены будут дополнительно заплатить за авианосец 120 млн. долл., что увеличит общую стоимость его строительства до 13,03 млрд. долл.

Согласно апрельскому отчету Контрольно-финансового управления США (GAO), в котором указаны стоимость, график и соответствующие обновления крупных программ Пентагона, ранее Конгресс США установил стоимость авианосца в размере около 12,9 млрд. долл. Первоначально Конгресс одобрил выделение на закупку корабля 10,5 млрд. долл., однако ВМС было разрешено увеличить эту сумму для устранения недостатков, выявленных в ходе испытаний, а также внесения изменений, необходимых для обеспечения безопасности авианосца и экипажа.

По информации ВМС, новое увеличение стоимости вызвано теми же причинами. В частности, необходимо устранить недостатки улучшенных лифтов для вооружений (Advanced Weapons Elevator), чтобы исключить их негативное воздействие на безопасность корабля, провести ремонт компонентов силовой установки для устранения сбоев, выявленных в ходе последнего выхода в море. Кроме того, необходимо покрыть расходы на увеличения сроков восстановления корабля после морского похода с 8 до 12 месяцев, необходимых для устранения указанных недостатков, а также на модернизацию усовершенствованного аэрофинишера (Advanced Arresting Gear – AAG).

Испытания AAG, улучшенных лифтов для вооружений, электромагнитной катапульты для запуска самолетов EMALS (Electromagnetic Aircraft Launch System) и двухдиапазонной РЛС планируется продолжить. Конечной целью является обеспечение надежности и повышение эффективности запуска и посадки боевых самолетов на борту нового авианосца. Командование ВМС США ранее сообщило, что EMALS удовлетворяет требованиям по надежности, но эксперты заявляют, что флот просто занизил показатели, которые теперь не позволят судну выполнять требования к запуску и посадке самолетов.

Согласно официальному заявлению представителя командование Военно-морских систем ВМС США, после передачи ВМС 31 мая 2017 года CVN-78 выполнял задачи в море в течение 70 суток в рамках 6 отдельных мероприятий. Корабль выполнил запуск и посадку 747 летательных аппаратов при 400 по плану, успешно завершены работы по интеграции и испытаниям на совместимость с вертолетами и самолетами, проведена сертификация центра управления воздушным движением, сертификация топливной системы JP-5, демонстрация оборонительной системы и испытания двухдиапазонных РЛС.

Авианосец выполнит еще один заключительный выход в море для продолжения испытаний до начала восстановления PSA (post-shakedown availability) в третьем квартале 2018 года на судостроительном предприятии Newport News Shipbuilding.

Испытания на взрывоустойчивость корабля FSST (Full Scale Shock Trials) все еще планируются. На текущий момент командование ВМС США рассчитывает, что авианосец будет полностью боеспособен к сентябрю 2024 года.