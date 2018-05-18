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Дальняя авиация расширяет спектр и масштаб выполняемых задач

21.05.2018 ЦАМТО 89 0
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Ту-22М3
Дальний бомбардировщик Ту-22М3.
Источник: http://tupolev.ru/

ЦАМТО, 18 мая. Дальняя авиация расширяет спектр и масштаб выполняемых задач, заявил в интервью газете "Красная звезда" командующий дальней авиацией Герой Российской Федерации генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

По его словам, "полеты экипажей стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев на экватор, в Индонезию говорят о том, что спектр задач увеличивается вместе с диапазоном тех направлений и аэродромов, на которых нам поручено обозначить свое присутствие. В прошлом году Ту-22М3 впервые выполняли посадки и в Анадыре, и в Воркуте".

С.Кобылаш отметил, что "в этом году планируем перелететь в Анадырь еще и самолетами Ту-160. Сейчас Арктика имеет для нас стратегическое значение, поэтому мы осваиваем новые для себя аэродромы и изделия, которые позволят обеспечить безопасность страны со стороны морских границ и на этом направлении. С расширением спектра и масштабности задачи увеличиваются. Соответственно и требования к командованию дальней авиации. Поэтому и внимание со стороны руководства государства к нам соответствующее".
18.05.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Страны
Индонезия
Россия
Продукция
Ту-160
Ту-22М
Проекты
Арктика

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