Президент Сирии Башар Асад посетил Россию с рабочим визитом
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В. Путин и Б. Асад.
Источник: rg.ru
ЦАМТО, 18 мая. Президент Сирии Башар Асад 17 мая посетил Россию с рабочим визитом. По его завершении стороны выступили с заявлениями по итогам состоявшихся российско-сирийских переговоров.
Ниже заявления сторон приведены в изложении пресс-службы Кремля
В.Путин: Сегодня в ходе беседы мы согласовали наши совместные действия с президентом Сирии по борьбе с терроризмом и с террористическими образованиями в Сирийской Арабской Республике, отметили большие результаты, которых добилась сирийская армия на этом пути, и пришли к выводу, что на сегодняшний день сложилась благоприятная ситуация для активизации политического процесса.
В этой связи президент Сирии принял решение направить свою часть делегации для формирования Конституционного комитета, который должен работать над Основным законом Сирии. Россия приветствует это решение президента Сирии и всячески будет его поддерживать, имея в виду и договоренности, которые были достигнуты в ходе Конгресса сирийского народа, прошедшего несколько месяцев назад в Сочи.
Наряду с активизацией политического процесса, считаем очень важным предпринять необходимые шаги для восстановления экономики Сирии, а также давно назревших, сложных, но необходимых для решения гуманитарных вопросов.
Рассчитываем на поддержку Организации Объединенных Наций и всех стран, которые заинтересованы в решении сирийского кризиса.
Б.Асад (как переведено): Я очень высоко оценил результаты сегодняшней встречи, которая была очень плодотворной в полном смысле этого слова.
В первую очередь, мы оценили ситуацию в Сирии с военной точки зрения. Она развивается очень позитивно благодаря тем шагам, которые были сделаны на треке борьбы с терроризмом. Соответственно, благодаря военным успехам нам удается нормализовать ситуацию в стране, что открывает путь для возвращения наших многочисленных граждан в свои дома.
Хотел бы поблагодарить президента России Владимира Путина и российское правительство за то, что на всех этапах сирийского кризиса Россия всегда предоставляла гуманитарную помощь сирийским гражданам, бежавшим из своих домов в результате действий террористов.
Что касается экономического сотрудничества, то мы отметили рост российских инвестиций в последнее время, инвестиций российских компаний в различные сферы экономики Сирии, а также обсудили возможные шаги по дальнейшему поощрению интереса российских компаний к инвестициям в нашу страну и участию в процессе восстановления страны.
Мы провели оценку развития политического процесса в последние месяцы, имею в виду итоги Конгресса сирийского национального диалога, а также раундов Астаны, обсудили шаги, которые требуется предпринять для того, чтобы и далее добиваться прогресса на этом направлении.
Основное внимание мы сфокусировали на вопросе Конституционного комитета, который должен быть создан по итогам работы Конгресса сирийского диалога. Мы рассчитываем начать соответствующую работу с ООН. Сегодня я подтвердил президенту Путину, что Сирия направит список своих делегатов в Конституционный комитет для обсуждения поправок в действующую Конституцию. Это будет сделано как можно скорее.
В.Путин: Исходим из того, что в связи со значительными победами и успехом сирийской армии в борьбе с терроризмом, с началом более активной части, с началом политического процесса в его более активной фазе иностранные вооруженные силы будут выводиться с территории Сирийской Арабской Республики.<…>
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18.05.2018
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