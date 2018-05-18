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ОИС Балтийского флота "Адмирал Владимирский" прошло Суэцким каналом в Средиземное море

21.05.2018 ЦАМТО 81 0
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Адмирал Владимирский
Океанографическое исследовательское судно (ОИС) Балтийского флота «Адмирал Владимирский».
Источник: Управление навигации и океанографии Минобороны РФ

ЦАМТО, 18 мая. Океанографическое исследовательское судно Балтфлота "Адмирал Владимирский", совершающее гидрографический поход, завершило исследования в Индийском океане и успешно осуществило плановый переход из Красного моря через Суэцкий канал в Средиземноморье.

В Индийском океане экипаж судна за время похода произвел более 30 тыс. линейных километра общей съемки рельефа дна методом промера, а также десятки тысяч километров гравиметрической съемки дна. Кроме того, выполнено более 1608 определений среднеквадратической погрешности основных навигационных параметров, более 900 судовых метеоисследований.

Океанографическое исследовательское судно Балтийского флота "Адмирал Владимирский" вышло из Кронштадта в дальний гидрографический поход в рамках экспедиции ЮНЕСКО 15 декабря 2017 года.

Экипаж судна и участники экспедиции на его борту выполняют комплекс гидрометеорологических наблюдений, проводят большой объем исследовательской работы с целью корректуры морских навигационных карт по маршруту перехода в Балтийском, Северном, Средиземном и Красном морях, а также в Индийском океане и в Северо-Восточной части Атлантического океана.

Ожидается, что следующий плановый заход исследовательского судна состоится в порт Мессина на о.Сицилия, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
18.05.2018
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Индия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
852
БФ

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