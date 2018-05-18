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Российский грузовозвращаемый космический корабль будет создан в 2022 году

21.05.2018 ТАСС 131 0
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Источник: © Сергей Казак/ТАСС

Для запуска корабля планируется использовать ракету-носитель "Союз-2.1б", отметили в РКК "Энергия"

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Российский космический грузовозвращаемый корабль для обеспечения нужд новой орбитальной станции планируется создать в 2022 году. Об этом сообщили в пятницу в РКК "Энергия", предприятии - разработчике корабля.

"Создание корабля "Союз ГВК" (грузовозвращаемый корабль) планируется завершить в 2022 году. Для запуска корабля планируется использовать ракету-носитель большей грузоподъемности - "Союз-2.1б", - сказали на предприятии.

На орбиту грузовозвращаемый корабль сможет доставлять две тонны грузов, а возвращать на Землю - 500 кг, при этом в отделяемом отсеке корабля можно будет разместить еще около тонны предназначенного к утилизации груза, который будет сгорать в плотных слоях атмосферы, уточнили в корпорации.

Ранее первый замгендиректора РКК "Энергия", генконструктор по пилотируемым космическим системам Евгений Микрин сообщал, что предприятие планирует создать новый грузовозвращаемый корабль для транспортного обеспечения новой орбитальной станции, которая может появиться после завершения эксплуатации МКС.

Он также сообщил о планах создать новую орбитальную станцию, которая будет состоять из пяти блоков общей массой 60 т.

На сегодняшний день возвращать грузы с орбиты могут только американские корабли Dragon. Российские корабли "Прогресс" отправляют грузы на МКС, но после завершения эксплуатации их затапливают в несудоходном районе Тихого океана.
18.05.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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МКС
Прогресс ТГК
Союз-2 РН

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