Россия впервые запустит к МКС беспилотный "Союз МС" в августе 2019 года



Источник: © Егор Алеев/ТАСС Источник: © Егор Алеев/ТАСС

Сейчас корабль находится на стадии сборки отсеков

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Запуск космического корабля "Союз МС" без экипажа на борту к Международной космической станции (МКС) планируется осуществить в августе 2019 года.

Об этом сообщили в пятницу в РКК "Энергия", предприятии - разработчике корабля.

Это будет впервые, ранее все "Союзы" были пилотируемыми и доставляли на МКС экипажи новых экспедиций.

"Старт транспортного корабля "Союз МС" на ракете-носителе "Союз-2.1а" запланирован на август 2019 года. Полет корабля пройдет в беспилотном режиме, что позволит в несколько раз увеличить полезную нагрузку за счет отсутствия части приборов и агрегатов, необходимых для обеспечения работы экипажа", - сказали на предприятии. В настоящее время беспилотный вариант корабля "Союз МС" находится на стадии сборки отсеков.

Генеральный конструктор РКК "Энергия" Евгений Микрин уточнил, что беспилотный корабль "Союз МС" - это не новая модификация пилотируемого корабля. "От обычного серийного корабля этот вариант "Союза МС" отличает модернизированная система управления движением и навигации (СУДН) с соответствующей доработкой отдельных бортовых систем. Наша задача - испытать эту систему, а также проверить интеграцию корабля с ракетой-носителем "Союз-2.1а", - пояснил Микрин.

Результаты полетных испытаний модернизированной СУДН могут быть использованы при производстве нового космического транспортного грузовозвращаемого корабля "Союз ГВК", который РКК "Энергия" разрабатывает на базе "Союза", отметили на предприятии. "В "Союзе ГВК" более глубокая доработка бортовых систем, другой головной обтекатель (без системы аварийного спасения). На орбиту грузовик сможет доставлять две тонны грузов, а возвращать на Землю - 500 кг", - добавили в РКК "Энергия".