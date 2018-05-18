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Появилась новая команда, претендующая на участие в обновлении южно-корейских вертолетов Chinook

18.05.2018 238 0
Разделы: Авиация
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CH-47 Chinook
Корейский CH-47 Chinook на Сеульской международной выставке аэрокосмической и оборонной промышленности в аэропорту Сеула, Республика Корея.
Источник: https://www.defensenews.com/

Korea Aerospace Industries, или KAI, подписала соглашение о сотрудничестве с американской Rockwell Collins по модернизации тяжелых вертолетов Chinook, эксплуатируемых армией и военно-воздушными силами Южной Кореи.


Обе стороны подписали меморандум о взаимопонимании на проведение модификации Chinook в Школе военной авиации Нонсана, в 210 км к югу от Сеула, сообщает KAI.


«Компании будут осуществлять техническое сотрудничество по конструкции, изменениям и летным испытаниям вертолетов Chinook», - говорится в релизе. «Стороны также изучат возможности расширения сотрудничества на обслуживание, ремонт и капитальный ремонт воздушных судов».


Команда KAI - Rockwell будет конкурировать с корейской командой Air - Boeing, подписавшей аналогичный меморандум о взаимопонимании с компанией Boeing во время Сеульской международной выставки аэрокосмической и оборонной промышленности в октябре прошлого года.


Администрация программы военных закупок планирует сформировать заявку на участие в тендерах уже в августе этого года.


По словам военных, программа модернизации Chinook предполагает проведение капитального ремонта конструкции, двигателей, авионики, кабины и других элементов 27 вертолетов Chinook.


В эксплуатации южнокорейской армии находится около 30 самолетов CH-47D в качестве транспортных вертолетов, в ВВС - шесть поисково-спасательных HH-47D. Средний возраст CH-47D составляет 37 лет, HH-47D - почти 20 лет.


Как сообщают представители Boeing, кроме модернизации [существующих вертолетов], Южная Корея планирует купить у Boeing дополнительно 10-12 вертолетов CH-47F


Автор: Джефф Чонг

Перевод: ВПК.name
18.05.2018
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
США
Южная Корея
Продукция
CH-47 "Чинук"
Компании
Boeing
KAI

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