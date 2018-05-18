Торжественными построениями отметят 315-летие Балтийского флота в Балтийске
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Корабль связи Балтийского флота «Федор Головин».
Источник: Минобороны РФ
На кораблях поднимут соответствующие флаги расцвечивания, сообщил представитель флота Роман Мартов
КАЛИНИНГРАД, 18 мая. /ТАСС/. Торжественными построениями, митингами и поднятием флагов 18 мая отметят экипажи боевых кораблей 315-ю годовщину основания Балтийского флота. Об этом ТАСС сообщил представитель флота Роман Мартов.
"Официальной датой основания флота является 18 мая. В этот день на кораблях будут подняты соответствующие флаги расцвечивания (набор сигнальных флагов для передачи информации - прим. ТАСС), состоятся торжественные построения экипажей и митинги в честь праздника. Основные торжества пройдут 19 мая в Балтийске, который является главной базой Балтийского флота", - сказал Мартов.
Балтийский флот - один из старейших флотов России, создан Петром I в ходе Северной войны 1700-1721 годов. Днем его рождения считается 18 мая (7 мая по старому стилю) 1703 года. В этот день гребная флотилия с солдатами Преображенского и Семеновского полков под командованием царя одержала первую боевую победу, захватив в устье Невы два шведских военных корабля. Историческая значимость этой победы для России была подчеркнута награждением всех участников боя специально изготовленными медалями с надписью "Небываемое бывает".
Современный Балтийский флот является разновидовой группировкой сил и войск, имеющей в своем составе надводные и подводные силы, авиацию и войска противовоздушной обороны, береговые войска, а также части материально- технического обеспечения.
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18.05.2018
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