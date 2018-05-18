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Торжественными построениями отметят 315-летие Балтийского флота в Балтийске

21.05.2018 ТАСС 112 0
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Корабль «Федор Головин»
Корабль связи Балтийского флота «Федор Головин».
Источник: Минобороны РФ

На кораблях поднимут соответствующие флаги расцвечивания, сообщил представитель флота Роман Мартов

КАЛИНИНГРАД, 18 мая. /ТАСС/. Торжественными построениями, митингами и поднятием флагов 18 мая отметят экипажи боевых кораблей 315-ю годовщину основания Балтийского флота. Об этом ТАСС сообщил представитель флота Роман Мартов.

"Официальной датой основания флота является 18 мая. В этот день на кораблях будут подняты соответствующие флаги расцвечивания (набор сигнальных флагов для передачи информации - прим. ТАСС), состоятся торжественные построения экипажей и митинги в честь праздника. Основные торжества пройдут 19 мая в Балтийске, который является главной базой Балтийского флота", - сказал Мартов.

Балтийский флот - один из старейших флотов России, создан Петром I в ходе Северной войны 1700-1721 годов. Днем его рождения считается 18 мая (7 мая по старому стилю) 1703 года. В этот день гребная флотилия с солдатами Преображенского и Семеновского полков под командованием царя одержала первую боевую победу, захватив в устье Невы два шведских военных корабля. Историческая значимость этой победы для России была подчеркнута награждением всех участников боя специально изготовленными медалями с надписью "Небываемое бывает".

Современный Балтийский флот является разновидовой группировкой сил и войск, имеющей в своем составе надводные и подводные силы, авиацию и войска противовоздушной обороны, береговые войска, а также части материально- технического обеспечения.
18.05.2018
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Швеция
Проекты
БФ

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