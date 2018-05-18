Путин проведет завершающее совещание из серии встреч по оборонной тематике
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Владимир Путин.
Источник: © Михаил Метцель/ТАСС
Ранее президент сообщил, что в этом году по линии Минобороны на гособоронзаказ выделили около 1,5 триллиона рублей
СОЧИ, 18 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин проведет в Сочи завершающее совещание из серии встреч с руководством Минобороны России и предприятий оборонно-промышленного комплекса, где подведет итоги четырехдневного обсуждения ключевых вопросов развития Вооруженных сил.
Глава государства уже шестой год подряд собирает у себя в резиденции в Сочи заказчиков вооружений в лице командующих всеми видами войск и производителей оружия для проведения многодневного мозгового штурма. Традиционно темами подобных встреч становятся армейское строительство, исполнение гособоронзаказа и ход модернизации армии и флота.
В этот раз Путин провел отдельную встречу с руководством Минобороны, а также отдельные совещания по тематике реализации гособоронзаказа, развитию Военно-морского флота. Отдельный акцент президент сделал на укреплении Стратегических ядерных сил. Заказчики и исполнители в рамках очередной серии совещаний докладывали о результатах выполнения поручений, данных по итогам предыдущих подобных встреч в мае и ноябре прошлого года, а также анализировали, насколько качественно и в срок выполняются задания ГОЗ предприятиями оборонно-промышленного комплекса, какие проблемы здесь все еще существуют.
В частности, глава государства сообщил, что в 2018 году по линии Минобороны на гособоронзаказ было выделено почти 1,5 триллиона рублей. При этом, по его данным, большинство контрактов уже заключено, однако стоит постоянно помнить о персональной ответственности исполнителей за соблюдение сроков изготовления оружия и техники и об утвержденном графике поставок. Точность в этих вопросах должна поддержать набранные за последние годы высокие темпы перевооружения армии и флота, убежден Путин.
В целом же, по мнению российского лидера, устоявшийся формат сочинских "военных" совещаний "показал свою эффективность и востребованность".
"Он помогает в полном объеме анализировать и учитывать динамично меняющуюся обстановку и при необходимости оперативно уточнять, корректировать планы по модернизации армии и флота, по развитию ОПК, принимать решения, обеспечивающие четкое выполнение заданий государственного оборонного заказа", - считает Путин.
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18.05.2018
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