Россия усилит защиту Арктики при помощи бомбардировщиков Ту-160



Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160.

Источник: © Дмитрий Рогулин/ТАСС Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160.Источник: © Дмитрий Рогулин/ТАСС

Командующий Дальней авиацией РФ Сергей Кобылаш сообщил, что стратегические ракетоносцы в этом году совершат перелет в Анадырь

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Российские стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160 в этом году выполнят перелет до Анадыря, сообщил командующий Дальней авиацией РФ генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

"В этом году планируем перелететь в Анадырь самолетами Ту-160. Сейчас Арктика имеет для нас стратегическое значение, поэтому мы осваиваем новые для себя аэродромы и изделия, которые позволят обеспечить безопасность страны со стороны морских границ и на этом направлении", - сказал Кобылаш в интервью, опубликованном в газете "Красная звезда".

Он напомнил, что в прошлом году бомбардировщики Ту-22М3 впервые выполнили посадки в Анадыре и Воркуте.

"Полеты экипажей стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев на экватор, в Индонезию говорят о том, что спектр задач увеличивается вместе с диапазоном тех направлений и аэродромов, на которых нам поручено обозначить свое присутствие", - отметил Кобылаш.

Ту-160 - стратегический ракетоносец, способный нести на борту крылатые ракеты с ядерными боеголовками. В 2015 году стало известно о решении возобновить производство этих бомбардировщиков в модернизированном варианте Ту-160М2. В Минобороны РФ сообщали, что их серийный выпуск должен начаться в 2023 году. При этом Воздушно-космические силы планируют приобрести не менее 50 таких машин.