Россия усилит защиту Арктики при помощи бомбардировщиков Ту-160
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Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160.
Источник: © Дмитрий Рогулин/ТАСС
Командующий Дальней авиацией РФ Сергей Кобылаш сообщил, что стратегические ракетоносцы в этом году совершат перелет в Анадырь
МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Российские стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160 в этом году выполнят перелет до Анадыря, сообщил командующий Дальней авиацией РФ генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.
"В этом году планируем перелететь в Анадырь самолетами Ту-160. Сейчас Арктика имеет для нас стратегическое значение, поэтому мы осваиваем новые для себя аэродромы и изделия, которые позволят обеспечить безопасность страны со стороны морских границ и на этом направлении", - сказал Кобылаш в интервью, опубликованном в газете "Красная звезда".
Он напомнил, что в прошлом году бомбардировщики Ту-22М3 впервые выполнили посадки в Анадыре и Воркуте.
"Полеты экипажей стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев на экватор, в Индонезию говорят о том, что спектр задач увеличивается вместе с диапазоном тех направлений и аэродромов, на которых нам поручено обозначить свое присутствие", - отметил Кобылаш.
Ту-160 - стратегический ракетоносец, способный нести на борту крылатые ракеты с ядерными боеголовками. В 2015 году стало известно о решении возобновить производство этих бомбардировщиков в модернизированном варианте Ту-160М2. В Минобороны РФ сообщали, что их серийный выпуск должен начаться в 2023 году. При этом Воздушно-космические силы планируют приобрести не менее 50 таких машин.
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18.05.2018
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