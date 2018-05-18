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Командующий Дальней авиацией РФ рассказал об отсутствии случаев нарушения чужих госграниц

21.05.2018 ТАСС 88 0
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Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС ВКС РФ. Архивное фото
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС ВКС РФ. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

По его словам генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша, российские самолеты регулярно сопровождаются истребителями F-22 ВВС США

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Российская Дальняя авиация ни разу не нарушила международное право и границы других государств в воздушном пространстве, заявил командующий Дальней авиацией РФ генерал-лейтенант Сергей Кобылаш в интервью, опубликованном в газете "Красная звезда".

"Дальняя авиация ни единого случая нарушения международного права, а тем более чужих государственных границ в воздушном пространстве не допускала. Все задачи экипажи выполняли и выполняют в полном соответствии с международными правилами", - сказал Кобылаш.

По его словам, российские самолеты Дальней авиации при воздушном патрулировании различных регионов регулярно сопровождаются истребителями F-22 ВВС США. "Мы регулярно с этим сталкиваемся, особенно при воздушном патрулировании. От одного сопровождения до пяти-семи сопровождений различными группами истребителей иностранных государств, рядом с территорией которых по нейтральным водам мы выполняем полеты", - уточнил Кобылаш.

Он отметил, что вблизи своих границ авиация этих государств имеет такое же право на сопровождение, как и российские самолеты - на воздушное патрулирование.

"Вероятно, их волнуют возможности наших "стратегов" (стратегических бомбардировщиков - прим. ТАСС) находиться в этой зоне, поэтому они всячески пытаются обострить эту тему хотя бы на уровне СМИ, чтобы упрекнуть нашу страну в каких-то только им ведомых "неправомерных действиях", - добавил командующий Дальней авиацией РФ.
18.05.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
F-22

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