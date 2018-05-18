В Калининграде пройдет фестиваль военно-прикладных видов спорта ДОСААФ



Участники автопробега "В судьбе России - моя судьба" на Мамаевом Кургане у памятника "Родина-мать зовет!" в Волгограде.

Источник: РИА Новости. Кирилл Брага Участники автопробега "В судьбе России - моя судьба" на Мамаевом Кургане у памятника "Родина-мать зовет!" в Волгограде.Источник: РИА Новости. Кирилл Брага

Все желающие смогут посетить соревнования по автокроссу и контактным гонкам, увидеть состязание спортсменов по стрельбе из лука, авиашоу и многое другое

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Фестиваль авиационных, технических военно-прикладных видов спорта ДОСААФ "Ускорение Девау" пройдет 20 мая в Калининграде. Об этом в пятницу сообщил начальник управления информации и коммуникаций ДОСААФ России Игорь Филимонов.

"В 12:00 в Калининграде на территории аэродрома Девау состоится традиционный Фестиваль авиационных, технических военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта "Ускорение Девау". Откроет фестиваль оркестр Росгвардии", - сообщили в обществе.

По его словам, все желающие смогут посетить соревнования по автокроссу и контактным гонкам, увидеть состязание спортсменов по стрельбе из лука, показательные выступления разведчиков морской пехоты Балтийского флота, авиашоу пилотов легкой авиации с десантированием, реконструкцию боя Великой Отечественной войны и многое другое.

"Для активных гостей в течение дня будут работать пневматический и арбалетный тиры, площадка для пейнтбола и спортивного ориентирования, площадка для тренировки навыков по сборке-разборке автомата, площадка по укладке парашюта, площадка "Испытай себя в ГТО". Также посетители смогут полетать на мотодельтаплане и параплане", - рассказал начальник управления.

Кроме того, на территории аэродрома будут развернуты тематические выставки: техника ДОСААФ России, военная техника береговых войск Балтийского флота, бронетехника и оружие сил специального назначения и многое другое.

ДОСААФ России - одна из старейших общественно-государственных организаций, которая занимается военно-патриотическим воспитанием граждан, подготовкой по военно-учетным специальностям, развитием авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта и развитием технического творчества.