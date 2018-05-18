Представлен прототип Jaguar



Прототип Jaguar, представленный 16 мая. (Фото IHS Markit / Nicholas Fiorenza).

Источник: http://www.janes.com/ Прототип Jaguar, представленный 16 мая. (Фото IHS Markit / Nicholas Fiorenza).Источник: http://www.janes.com/

Ключевые моменты:

16 мая Nexter представил прототип французского Jaguar AFV, подготовленный для показа на Eurosatory 2018;

Jaguar, Griffon, обновленный танк Leclerc и VBMR Leger (1) разрабатываются в рамках французской программы Scorpion.

Прототип французской бронированной боевой машины Jaguar 6x6 (AFV) был представлен на объектах Nexter в Саторине 16 мая в преддверии военной выставки Еврозоны-2018 11-15 июня.

Представленный экземпляр Jaguar, совместной разработки компаний Nexter, Renault Trucks и Thales, является вторым прототипом машины. На Eurosatory будут выставлены оба существующих прототипа, один на стенде Nexter, а другой на стенде Министерства обороны Франции. Кроме того, на выставке будет показан бронеавтомобиль Griffon 6x6.

Jaguar и Griffon - часть французской программы Scorpion, в рамках которой также осуществляется модернизация основного боевого танка Leclerc и бронеавтомобиля VBMR Leger 4x4 для замены стареющих AFV (2) армии. Машины будут унифицированы по ветронике (3) Scorpion, системам связи и обмена информации между собой – SICS (4) и радиосвязи.

На 25-тонный Jaguar установлен 500-сильный двигатель, позволяющий машине развивать максимальную скорость 90 км/ч и проезжать расстояние в 800 км. Jaguar - заднеприводная машина с регулируемым клиренсом и шинами 14R20 с центральной системой подкачки шин, и системой движения на спущенных колесах.

На стабилизированной двухместной башне бронемашины размещены главное орудие CTA калибра 40 мм. и, в качестве дополнительного вооружения, дистанционно управляемый из башни пулемет 7,62 мм, ракетная установка с двумя противотанковыми ракетами MMP готовыми к пуску, плюс боекомплект на две перезарядки. На Jaguar установлены системы обнаружения огневых позиций и стрелкового оружия, предупреждения о лазерном наведении, система постановки помех. Машина может быть оснащена дополнительными модулями бронирования, КАЗ Diamant и системой предупреждения о ракетной атаке.

Автор: Николас Фиоренца

Перевод: ВПК.name

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