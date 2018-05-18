Российские военные водители заняли второе место на соревнованиях в Сербии
|
|
Флаги Сербии и России.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Российская команда военных водителей заняла второе место на международных соревнованиях в Сербии, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"Международные соревнования военных водителей проходили в Сербии с 14 по 17 мая. Впервые российские военнослужащие были приглашены сербскими коллегами. Состязания стартовали с тестирования на знания правил дорожного движения. Проверка осуществлялась по международным правилам, имеющим некоторые отличия от российских, однако наша команда показала хорошие результаты", - говорится в сообщении.
Как отмечается, вторым этапом стала проверка на тренировочной площадке: реверсивное движение в ограниченном пространстве, параллельная парковка и - самое сложное - движение автомобиля задним ходом в ограниченной колее "зигзагообразной" формы. Малознакомые габариты иностранных автомобилей, предоставленных организаторами соревнований, существенно затруднили прохождение дистанции. По итогам российские военнослужащие замкнули тройку лидеров, уступив сербам и австрийцам.
Сообщается, что за соревнованиями наблюдало командование вооруженных сил Сербии, военные атташе Германии, Австрии, Венгрии, Боснии и Герцеговины и других стран Европы. Команда российских военных водителей, впервые участвовавшая в таких соревнованиях, без изучения трассы и на незнакомых автомобилях получила высокую оценку зарубежных коллег.
"На заключительном этапе наша команда попала в близкие нашим военным условия бездорожья, где российские водители показали себя с самой лучшей стороны. Заезды по естественным препятствиям - крутые подъемы и спуски, водные преграды, болотистые участки, мосты и другие труднопроходимые препятствия - и российские военные оказались в родной стихии. К сожалению, сократить отставание от хозяев соревнований сербов нашим военнослужащим не удалось, а вот занимавших до этого второе место австрийцев россиянам удалось обогнать в последнем заезде", - добавили в пресс-службе.
|
18.05.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
21.05.2018 Всю мощь Балтийского флота показали на видео
21.05.2018 "Мир посредством силы" может обернуться войной
21.05.2018 Шойгу держит оборону
21.05.2018 Запад напугали российские горы и болота
21.05.2018 Минобороны Армении ожидает новых поставок российского оружия
21.05.2018 Балтийский флот каждый год пополняется новыми кораблями и самолетами - командующий
21.05.2018 Путин рассказал, когда в армию поступят комплексы "Авангард" и "Сармат"
21.05.2018 "За нами все горит". Самые страшные массированные бомбардировки ХХ века