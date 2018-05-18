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Российские военные водители заняли второе место на соревнованиях в Сербии

21.05.2018 РИА Новости 84 0
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Флаги Сербии и России.

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Российская команда военных водителей заняла второе место на международных соревнованиях в Сербии, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Международные соревнования военных водителей проходили в Сербии с 14 по 17 мая. Впервые российские военнослужащие были приглашены сербскими коллегами. Состязания стартовали с тестирования на знания правил дорожного движения. Проверка осуществлялась по международным правилам, имеющим некоторые отличия от российских, однако наша команда показала хорошие результаты", - говорится в сообщении.

Как отмечается, вторым этапом стала проверка на тренировочной площадке: реверсивное движение в ограниченном пространстве, параллельная парковка и - самое сложное - движение автомобиля задним ходом в ограниченной колее "зигзагообразной" формы. Малознакомые габариты иностранных автомобилей, предоставленных организаторами соревнований, существенно затруднили прохождение дистанции. По итогам российские военнослужащие замкнули тройку лидеров, уступив сербам и австрийцам.

Сообщается, что за соревнованиями наблюдало командование вооруженных сил Сербии, военные атташе Германии, Австрии, Венгрии, Боснии и Герцеговины и других стран Европы. Команда российских военных водителей, впервые участвовавшая в таких соревнованиях, без изучения трассы и на незнакомых автомобилях получила высокую оценку зарубежных коллег.

"На заключительном этапе наша команда попала в близкие нашим военным условия бездорожья, где российские водители показали себя с самой лучшей стороны. Заезды по естественным препятствиям - крутые подъемы и спуски, водные преграды, болотистые участки, мосты и другие труднопроходимые препятствия - и российские военные оказались в родной стихии. К сожалению, сократить отставание от хозяев соревнований сербов нашим военнослужащим не удалось, а вот занимавших до этого второе место австрийцев россиянам удалось обогнать в последнем заезде", - добавили в пресс-службе.
18.05.2018
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принадлежат РИА Новости
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