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На Камчатке заступили на боевое дежурство ЗРПК "Панцирь"

21.05.2018 РИА Новости 138 0
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Самоходный ЗРПК наземного базирования Панцирь-С. Архивное фото
Самоходный ЗРПК наземного базирования Панцирь-С. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Владимир Сергеев

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь" заступили на боевое дежурство на Камчатке, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.

"В соответствии с планом ротации состава дежурных сил по противовоздушной обороне боевые расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь", дислоцированных на Камчатке, завершили подготовку техники и заступили на боевое дежурство по ПВО", - сказал он.

Как отметил Воскресенский, накануне заступления личный состав подразделения прошел теоретическую и практическую подготовку, проведено техническое обслуживание боевых машин, проверена работоспособность и функционирование узлов, агрегатов и боевых модулей техники, выполнено заряжание ракетного и пушечного вооружения.

Воскресенский сообщил, что боевые машины осуществили марш из мест постоянной дислокации и приступили к несению боевого дежурства в указанных позиционных районах. ЗРПК "Панцирь" решает задачи по прикрытию объектов войск и сил на северо-востоке России, позиций зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф".

"В прошлом году расчёты ЗРПК "Панцирь" на отлично провели учебно-боевые стрельбы на государственном полигоне "Ашулук", принимали участие в различных учениях и тренировках по предназначению", - добавил Воскресенский.
18.05.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
С-400 Триумф
Проекты
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