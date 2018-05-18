На Камчатке заступили на боевое дежурство ЗРПК "Панцирь"
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Самоходный ЗРПК наземного базирования Панцирь-С. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Владимир Сергеев
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь" заступили на боевое дежурство на Камчатке, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.
"В соответствии с планом ротации состава дежурных сил по противовоздушной обороне боевые расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь", дислоцированных на Камчатке, завершили подготовку техники и заступили на боевое дежурство по ПВО", - сказал он.
Как отметил Воскресенский, накануне заступления личный состав подразделения прошел теоретическую и практическую подготовку, проведено техническое обслуживание боевых машин, проверена работоспособность и функционирование узлов, агрегатов и боевых модулей техники, выполнено заряжание ракетного и пушечного вооружения.
Воскресенский сообщил, что боевые машины осуществили марш из мест постоянной дислокации и приступили к несению боевого дежурства в указанных позиционных районах. ЗРПК "Панцирь" решает задачи по прикрытию объектов войск и сил на северо-востоке России, позиций зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф".
"В прошлом году расчёты ЗРПК "Панцирь" на отлично провели учебно-боевые стрельбы на государственном полигоне "Ашулук", принимали участие в различных учениях и тренировках по предназначению", - добавил Воскресенский.
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18.05.2018
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