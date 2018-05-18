Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

В Минобороны заявили о расширении географии полетов сверхзвуковых самолетов

21.05.2018 РИА Новости 92 0
0
Понравилась новость?
 0
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160. Архивное фото
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Владимир Астапкович

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Россия расширяет международную географию полетов сверхзвуковых ракетоносцев, заявил в интервью газете "Красная звезда" командующий дальней авиацией ВКС Сергей Кобылаш после встречи с секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым.

Они обсудили развитие инфраструктуры авиабазы в городе Энгельс Саратовской области, полеты по плану стратегического сдерживания в зонах национальных интересов России и вопросы борьбы с международным терроризмом.

"Полеты, которые выполнялись экипажами стратегических ракетоносцев на экватор, в Индонезию, говорят о том, что спектр задач увеличивается вместе с диапазоном тех направлений и аэродромов, на которых нам поставлена задача обозначить свое присутствие", - сказал Кобылаш.

Усиление защиты Арктики

По словам Кобылаша, Россия усиливает защиту Арктики при помощи сверхзвуковых ракетоносцев Ту-160.

"В этом году планируем перелететь в Анадырь еще самолетами Ту-160. Сейчас Арктика имеет для нас стратегическое значение, поэтому мы осваиваем новые для себя аэродромы и изделия, которые позволят обеспечить безопасность страны со стороны морских границ и на этом направлении", - сказал командующий, добавив, что в прошлом году Ту-22М3 впервые выполнили посадки в Анадыре и Воркуте.

Модернизация базы в Энгельсе

Кроме того, Кобылаш сообщил, что на авиабазе стратегических ракетоносцев в Энгельсе построят новые штабы и здания. Он уточнил, что в ходе первого этапа модернизации взлетно-посадочная полоса получила новое покрытие из современных материалов, также на авиабазе соорудили новый топливозаправочный комплекс.
18.05.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индонезия
Россия
Продукция
Ту-160
Ту-22М
Персоны
Патрушев Николай
Проекты
Арктика

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.05 05:07
  • 3
В Бочаровом ручье всплыл "Цефалопод"
  • 21.05 05:01
  • 34
Американское превосходство: "Абрамсы" уже не подбить "Корнетами"
  • 21.05 04:18
  • 38
Дурные предчувствия
  • 21.05 03:20
  • 591
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 21.05 00:25
  • 1
Путин призвал сохранить темпы переоснащения российской армии
  • 21.05 00:23
  • 1
Путин: в 2018 году по линии Минобороны на ГОЗ выделили 1,5 трлн рублей
  • 20.05 22:52
  • 9
УАЗ с минометом - быстро доедем, точно накроем
  • 20.05 22:35
  • 22
В войсках ждут модернизированный ЗРК "Панцирь СМ". В чем новшества?
  • 20.05 21:16
  • 6
Индия может отказаться от французского истребителя в пользу Су-30МКИ
  • 20.05 21:15
  • 204
SpaceX показала готовую к пуску сверхтяжелую ракету Falcon Heavy
  • 20.05 18:26
  • 27
Вакансия для Берии
  • 20.05 17:56
  • 1489
Как насчёт юмористического раздела?
  • 20.05 12:22
  • 243
Конфликты: Йемен - "забытая" война
  • 20.05 10:46
  • 49
В Индии объяснили отказ от российского оружия в пользу американского
  • 20.05 10:27
  • 4
Первый плавучий атомный энергоблок "Академик Ломоносов" прибыл в Мурманск
другие обсуждаемые темы