В Минобороны заявили о расширении географии полетов сверхзвуковых самолетов
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Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Россия расширяет международную географию полетов сверхзвуковых ракетоносцев, заявил в интервью газете "Красная звезда" командующий дальней авиацией ВКС Сергей Кобылаш после встречи с секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым.
Они обсудили развитие инфраструктуры авиабазы в городе Энгельс Саратовской области, полеты по плану стратегического сдерживания в зонах национальных интересов России и вопросы борьбы с международным терроризмом.
"Полеты, которые выполнялись экипажами стратегических ракетоносцев на экватор, в Индонезию, говорят о том, что спектр задач увеличивается вместе с диапазоном тех направлений и аэродромов, на которых нам поставлена задача обозначить свое присутствие", - сказал Кобылаш.
Усиление защиты Арктики
По словам Кобылаша, Россия усиливает защиту Арктики при помощи сверхзвуковых ракетоносцев Ту-160.
"В этом году планируем перелететь в Анадырь еще самолетами Ту-160. Сейчас Арктика имеет для нас стратегическое значение, поэтому мы осваиваем новые для себя аэродромы и изделия, которые позволят обеспечить безопасность страны со стороны морских границ и на этом направлении", - сказал командующий, добавив, что в прошлом году Ту-22М3 впервые выполнили посадки в Анадыре и Воркуте.
Модернизация базы в Энгельсе
Кроме того, Кобылаш сообщил, что на авиабазе стратегических ракетоносцев в Энгельсе построят новые штабы и здания. Он уточнил, что в ходе первого этапа модернизации взлетно-посадочная полоса получила новое покрытие из современных материалов, также на авиабазе соорудили новый топливозаправочный комплекс.
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18.05.2018
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