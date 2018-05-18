В Минобороны рассказали об усилении защиты Арктики
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Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Ту-160 в воздухе. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Скрынников
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Россия усиливает защиту Арктики при помощи сверхзвуковых ракетоносцев Ту-160, заявил командующий дальней авиацией воздушно-космических сил России Сергей Кобылаш после встречи с секретарём Совета безопасности Николаем Патрушевым.
В среду Патрушев обсудил с командующим дальней авиацией Сергеем Кобылашем развитие инфраструктуры авиабазы в городе Энгельс Саратовской области, полеты по плану стратегического сдерживания в зонах национальных интересов России, вопросы борьбы с международным терроризмом.
"В этом году планируем перелететь в Анадырь ещё самолётами Ту-160. Сейчас Арктика имеет для нас стратегическое значение, поэтому мы осваиваем новые для себя аэродромы и изделия, которые позволят обеспечить безопасность страны со стороны морских границ и на этом направлении", - сказал Кобылаш в интервью газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда".
По его словам, в 2017 году Ту-22М3 впервые выполнили посадки в Анадыре и Воркуте.
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18.05.2018
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