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В Балтийске отметят день основания Балтийского флота

21.05.2018 РИА Новости 135 0
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Моряки Балтийского Флота. Архивное фото
Моряки Балтийского Флота. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Игорь Зарембо

КАЛИНИНГРАД, 18 мая - РИА Новости. Военный парад войск Балтийского гарнизона, показательные выступления военнослужащих десантно-штурмового подразделения морской пехоты и выставка техники состоятся в пятницу в главной военно-морской базе Балтийского флота в честь 315-й годовщины со дня его основания.

Ровно 315 лет назад, 18 мая 1703 года, русские моряки под командованием Петра Первого одержали первую победу в морском сражении, атаковав и захватив два шведских парусных корабля. Историческую значимость этой победы для России подчеркнуло награждение всех участников боя специально изготовленными медалями с надписью "Небываемое бывает". С 1996 года этот день ежегодно отмечается как День Балтийского флота.

Парад, митинг, выставка

"Торжественным маршем по площади Балтийской славы пройдут военнослужащие соединений морской пехоты флота, надводных кораблей и кораблей охраны водного района, ракетных катеров и кораблей, соединения десантных кораблей, а также офицерский состав Балтийской военно-морской базы", - рассказал журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтфлоту капитан первого ранга Роман Мартов.

Начнется празднование дня Балтийского флота с церемонии выноса государственного флага Российской Федерации и военно-морского флага перед строем войск Балтийского гарнизона. Затем состоится митинг, в котором примут участие представители командования Балтфлотом, ветераны флота, представители руководства области, жители и гости самого западного города России.

После окончания митинга и военного парада войск Балтийского гарнизона состоятся показательные выступления военнослужащих десантно-штурмового подразделения морской пехоты и концерт флотской группы "Черные береты".

Весь день будет работать мобильный пункт набора на военную службу по контракту. Для гостей праздника развернут выставку современной военной техники ВМФ, береговых войск, аварийно-спасательного оборудования. Желающие смогут посетить музей Балтфлота и боевые корабли, ошвартованные у площади Балтийской Славы.

Флот сегодня

"До конца этого года в состав флота войдет еще один носитель "Калибров" малый ракетный корабль проекта 22800 "Ураган". Также в 2018 году произойдет пополнение гидрографического флота: в его состав войдут два больших гидрографических катера. Не остались без новой техники и береговые войска БФ. В состав ракетного соединения вошел комплект новейшего оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", - сказал Мартов.

Он отметил, что авиация флота будет продолжать пополняться самолетами Су-30СМ, для которых уже переучены экипажи авиабазы морской авиации. Береговое ракетное соединение под Калининградом проводит тренировки с использованием новых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион", которые эффективно могут противостоять любым угрозам с моря.

Соединение ПВО получит еще несколько комплексов С-400 "Триумф". До конца 2018 года на флоте будет практически полностью обновлен казарменный фонд. Активно развивается инфраструктура базирования кораблей флота.

В летнем периоде обучения Балтийский флот ждут масштабные задачи, включая дальние походы кораблей в районы Средиземноморья, Тихого океана и Арктики, а также участие надводных кораблей и судов Балтийского флота в плановых мероприятиях боевой подготовки. Интенсивность выходов кораблей в море в летнем периоде обучения значительно возрастет, добавил Мартов.
18.05.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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