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Балтфлот получит корабль с "Калибрами" и комплексы С-400 в 2018 году

21.05.2018 РИА Новости 153 0
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МРК проекта 22800 "Каракурт"
Спуск на воду "Шквал" — третьего по счету МРК проекта 22800 "Каракурт".
Источник: РИА Новости/Александр Гальперин

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Балтийский флот (БФ) получит до конца 2018 года носитель крылатых ракет морского базирования "Калибр", малый ракетный корабль проекта 22800 "Ураган" и несколько комплексов С-400, сообщает в пятницу пресс-служба флота.

В этот день Балтийский флот отмечает 315-ю годовщину создания.

"До конца этого года в состав флота войдет еще один носитель "Калибров" - малый ракетный корабль проекта 22800 "Ураган". Также в 2018 году произойдет пополнение гидрографического флота: в его состав войдут два больших гидрографических катера", - говорится в сообщении.

Не остались без новой техники и береговые войска БФ. В состав ракетного соединения вошел комплект новейшего оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М". Авиация флота будет продолжать пополняться самолётами Су-30СМ, для которых уже переучены экипажи авиабазы морской авиации. Береговое ракетное соединение под Калининградом проводит тренировки с использованием новых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион", которые эффективно могут противостоять любым угрозам с моря.

"А соединение ПВО получит еще несколько комплексов С-400 "Триумф", - отмечается в сообщении.
18.05.2018
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Продукция
Бал РК
Бастион
Искандер
С-400 Триумф
Су-30
Проекты
22800 МРК
БФ

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