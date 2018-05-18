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Российские модернизированные "Корнеты" устрашили террористов

21.05.2018 Lenta.ru 115 0
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Уничтоженный пикап
Уничтоженный пикап, принадлежащий группировке «Джейш аль-Изза.
Источник: Directorate 4

Боевики различных террористических группировок, действующих на севере Сирии, начали распространять слухи о противотанковых ракетных комплексах российского производства "Корнет-Д", которые поступили на вооружение правительственных войск Сирии. Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом деятельности террористов.

Как отмечает канал, в качестве доказательств применения модернизированной версии ПТРК джихадисты публикуют фотографию одного из уничтоженных пикапов, который принадлежал группировке "Джейш аль-Изза". В результате этой атаки были ликвидированы четыре члена группировки. При этом, по некоторым данным, удар по машине был нанесен с расстояния более чем в семь километров.

Кроме того, боевики сообщают и о других случаях атак с большого расстояния, которые они ранее принимали за авиаудары, пишет Directorate 4.

"Корнет-Д" — модернизированная версия российского ПТРК "Корнет". Дальность стрельбы составляет до 10 километров, бронепробиваемость — 1,3 тысячи миллиметров за динамической защитой.
18.05.2018
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Россия
Сирия
Продукция
Корнет
Тигр-М

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