Российские модернизированные "Корнеты" устрашили террористов



Уничтоженный пикап, принадлежащий группировке «Джейш аль-Изза.

Источник: Directorate 4 Уничтоженный пикап, принадлежащий группировке «Джейш аль-Изза.Источник: Directorate 4

Боевики различных террористических группировок, действующих на севере Сирии, начали распространять слухи о противотанковых ракетных комплексах российского производства "Корнет-Д", которые поступили на вооружение правительственных войск Сирии. Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом деятельности террористов.

Как отмечает канал, в качестве доказательств применения модернизированной версии ПТРК джихадисты публикуют фотографию одного из уничтоженных пикапов, который принадлежал группировке "Джейш аль-Изза". В результате этой атаки были ликвидированы четыре члена группировки. При этом, по некоторым данным, удар по машине был нанесен с расстояния более чем в семь километров.

Кроме того, боевики сообщают и о других случаях атак с большого расстояния, которые они ранее принимали за авиаудары, пишет Directorate 4.

"Корнет-Д" — модернизированная версия российского ПТРК "Корнет". Дальность стрельбы составляет до 10 километров, бронепробиваемость — 1,3 тысячи миллиметров за динамической защитой.