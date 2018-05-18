Российские модернизированные "Корнеты" устрашили террористов
|
|
Уничтоженный пикап, принадлежащий группировке «Джейш аль-Изза.
Источник: Directorate 4
Боевики различных террористических группировок, действующих на севере Сирии, начали распространять слухи о противотанковых ракетных комплексах российского производства "Корнет-Д", которые поступили на вооружение правительственных войск Сирии. Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом деятельности террористов.
Как отмечает канал, в качестве доказательств применения модернизированной версии ПТРК джихадисты публикуют фотографию одного из уничтоженных пикапов, который принадлежал группировке "Джейш аль-Изза". В результате этой атаки были ликвидированы четыре члена группировки. При этом, по некоторым данным, удар по машине был нанесен с расстояния более чем в семь километров.
Кроме того, боевики сообщают и о других случаях атак с большого расстояния, которые они ранее принимали за авиаудары, пишет Directorate 4.
"Корнет-Д" — модернизированная версия российского ПТРК "Корнет". Дальность стрельбы составляет до 10 километров, бронепробиваемость — 1,3 тысячи миллиметров за динамической защитой.
|
18.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
08.05.2018 И "Солнцепек" покажем. Россия представит технику спецназначения на выставке в Аммане
08.05.2018 Россия представит в Иордании тяжелую огнеметную систему "Солнцепек"
08.05.2018 Рособоронэкспорт представит более 100 образцов вооружений в Иордании
17.04.2018 Рособоронэкспорт представляет российскую продукцию для всех видов вооруженных сил на выставке DSA 2018
17.04.2018 На выставке в Малайзии "Рособоронэкспорт" покажет самолеты Су-30МКМ и Як-130
16.04.2018 Make in India: что оружейная выставка Defexpo 2018 принесла России
12.04.2018 Россия похвалится корпусами кораблей без украинских двигателей
11.04.2018 Рособоронэкспорт покажет современное вооружение и средства безопасности на Defexpo India 2018