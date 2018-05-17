Больше солдат США у границ Беларуси и России



Учения НАТО в Польше.

Источник: © flickr.com, 1GNC Mnster Учения НАТО в Польше.Источник: © flickr.com, 1GNC Mnster

В середине ноября на территории Польши пройдет крупнейшее в текущем году международное учение “Анаконда-18”. Размах запланированных маневров обещает быть беспрецедентным. В них примет участие около 100 тыс. военнослужащих из большинства стран-членов НАТО и пяти стран-партнеров, в том числе 20 тыс. из Польши. Также будет задействовано 5 тыс. единиц техники, 150 самолетов и вертолетов, а также 45 кораблей.

Первоначально “Анаконда” была мероприятием оперативной и боевой подготовки исключительно Войска Польского, в настоящее время учение расширилось до уровня международного. До сих пор самым масштабным считалась «Анаконда-16» – в нем задействовались около 31 тыс. военнослужащих из 24 стран, 3 тыс. единиц военной техники, в том числе танки и бронетранспортеры, более сотни самолетов и вертолетов, а также 12 кораблей.

В настоящее время развернута интенсивная подготовка к “Анаконде-18”, в том числе, ведется расширение и модернизация военной инфраструктуры.

Например, на базе учебного центра сухопутных войск Польши Дравско-Поморске с начала мая проводятся международные маневры инженерных войск “Resolute Castle”, которые завершатся в сентябре. В интересах обеспечения войск Альянса, в частности, возводится новое более современное мишенное поле, крытый тир, пункты ГСМ, пункты выдачи боеприпасов, полевой лагерь на 1200 военнослужащих, полевой парк для размещения транспортных средств.

Ранее, с апреля, на 33-й базе транспортной авиации ВВС Польши в г.Повидз военнослужащие 11-й мобильного строительного батальона ВМС США в интересах американских сухопутных войск приступили к строительству группы вертолетных площадок для машин UH-60 “Блэк Хок”.

Следует отметить, что авиабаза в Повидзе – это одно из мест размещения американской армейской авиации на восточном фланге НАТО. Здесь на ротационной основе находится часть военнослужащих и вертолеты 1-й бригады воздушной кавалерии, которые продолжат свою миссию как минимум до конца августа. Согласно официальным заявлениям, на 33-й базе постоянно дислоцируются около 100 военных с четырьмя транспортными вертолетами UH-60 и четырьмя боевыми AH-64.

Известно, что летом запланирована смена контингента 1-й бригады силами и средствами 4-й бригады боевой авиации СВ США из Форт Карсон (Колорадо), командование которой уже находится в Иллесхейме (Германия).

Точный состав новой смены контингента не сообщается. Однако, как правило, в Европу прибывают 24 вертолета “Апач”, 50 – “Блэк Хок”, 12 – “Чинук”. И, мероприятия по расширению польской авиабазы свидетельствуют о намерении Пентагона сделать Повидз постоянной базой для целой американской бригады авиации. Известно, что Палата представителей в проекте бюджета на 2019 финансовый год рекомендовала разместить в Европе бригаду армейской авиации СВ США на постоянной основе, а также подразделения тылового и технического обеспечения.

Пентагон отмечает, что практические мероприятия совершенствования военной инфраструктуры в Польше осуществляются в интересах Европейской инициативы сдерживания “European Deterrence Initiative” и направлены на обеспечение быстрой мобилизации, беспрепятственного перемещения и сосредоточения сил Альянса на требуемом направлении европейского театра военных действий.

Напомним, что глава Пентагона Джеймс Мэттис ранее заявил о готовности США к наращиванию своего военного присутствия и увеличению числа военных в Польше. Глава военного ведомства США упомянул, что это делается в ответ на запрос Варшавы.

Сроки выполнения инженерных работ свидетельствуют о том, что подготовка военных объектов завершится как раз к прибытию в Польшу основных сил на крупнейшие в текущем году международные учения. Наверняка маневры “Анаконда-18” станут ширмой для развертывания в Польше на постоянной основе американской дивизии, что обсудил в ходе своего визита в США министр национальной обороны Мариуш Блащак.

Николай Астровский