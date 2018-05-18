В Бочаровом ручье всплыл "Цефалопод"



Владимир Путин протянул военным руку помощи в решении кораблестроительных проблем.

Источник: Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Владимир Путин протянул военным руку помощи в решении кораблестроительных проблем.Источник: Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Владимир Путин обсудил проблемы перевооружения ВМФ

Как стало известно “Ъ”, в среду в присутствии президента Владимира Путина военные и представители промышленности обсуждали проблемы кооперации Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), из-за которой срываются сроки исполнения государственного оборонного заказа. Военные неоднократно поднимали этот вопрос на внутренних совещаниях, но ситуация почти не изменилась. Вмешательство президента призвано не допустить аналогичных проблем при реализации новой госпрограммы вооружения до 2027 года, в которой на развитие ВМФ выделяются триллионы рублей.

Открывая совещание, Владимир Путин напомнил, что ВМФ является "важнейшим фактором военной, экономической безопасности страны, поддержания стратегического паритета" и "в целом значимый инструмент обеспечения наших национальных интересов". К последним он отнес, в частности, действия кораблей и подводных лодок, наносивших в ходе военной операции в Сирии удары по позициям боевиков крылатыми ракетами типа "Калибр" из акватории Средиземного и Каспийского морей. "Будем продолжать оснащать ВМФ… новейшими системами оружия, связи, разведки и целеуказания. Как и прежде, требования к качеству, срокам выполнения заданий гособоронзаказа должны оставаться самыми жесткими",— подчеркнул президент, признав, "проблемные вопросы" как с созданием новой техники, так и с ремонтом уже поставленной. Затем совещание продолжилось в закрытом для прессы режиме: его итоги ни военные, ни представители ОСК в среду официально не комментировали.

Основной темой совещания стало исполнение гособоронзаказа предприятиями, входящими в кооперацию ОСК, говорят два источника “Ъ” в судостроительной отрасли и чиновник, близкий к руководству Минобороны. Военных волнует негативная статистика срыва сроков контрактов на поставку кораблей и подлодок при условии своевременного авансирования и оплаты, признается один из собеседников “Ъ”.

Именно поэтому в Сочи были вызваны не только высокопоставленные военные (и. о. министра обороны Сергей Шойгу, замминистра по вооружениям Юрий Борисов, главком ВМФ Владимир Королев и др.) и руководство промышленности (президент ОСК Алексей Рахманов и и. о. главы Минпромторга Денис Мантуров), но менеджеры предприятий судостроительной отрасли — "Севмаша", "Северной верфи", "Звезды" и ЦКБ морской техники "Рубин".

Перевооружение ВМФ являлось одним из приоритетов предыдущей госпрограммы вооружений: на 2011–2020 годы флоту планировалось выделить около 4,7 трлн руб., из которых почти половина должна была пойти на серийные закупки новых вооружений и техники. Однако к началу 2018 года в состав ВМФ были введены лишь три из восьми стратегических АПЛ проекта 955 "Борей" (штатный носитель МБР "Булава") и одна из семи многоцелевых субмарин проекта 885 "Ясень" (носитель крылатых ракет). Не лучше дела обстояли и с боевыми надводными кораблями: по оценке Центра анализа стратегий и технологий, ВМФ за это время получил только четыре фрегата и одиннадцать корветов (из 15 и 35 заказанных соответственно). По словам собеседника “Ъ” в отрасли, отчасти проблемы носят объективный характер: к таким можно отнести прекращение поставок газотурбинных установок с Украины (производство серийных двигателей будет развернуто на рыбинском "Сатурне" к 2020 году) или неготовность кооперации к крупным заказам (Калужский турбинный завод затянул сроки сдачи первых паротурбинных установок для стратегических лодок).

В феврале, марте и мае во время селекторных совещаний Сергей Шойгу критиковал предприятия ОСК, обвиняя их в срыве сроков обязательств по контрактам, но, как утверждает военный источник “Ъ”, ситуация лучше не стала, поэтому дискуссия вышла на президентский уровень. Между тем в новой госпрограмме вооружения до 2027 года (в части ВМФ оценивается примерно в 4 трлн руб.) есть крайне важные проекты, которые нельзя "сдвигать вправо" ни при каких условиях, продолжает собеседник “Ъ” в ведомстве,— строительство стратегических АПЛ "Борей-Б", многоцелевых субмарин пятого поколения типа "Хаски" (носитель гиперзвуковых ракет "Циркон"), неатомных подлодок "Калина". Под особым контролем, по данным “Ъ”, находятся проекты подводных беспилотников типа "Цефалопод" и "Статус-6", способных нести обычный и ядерный заряды соответственно и о которых Владимир Путин упоминал в последнем послании.

По оценке эксперта Центра анализа стратегий и технологий Константина Макиенко, у ОСК есть ряд застарелых проблем, решить которые в существующей модели управления отраслью едва ли удастся. Но можно постараться сосредоточиться на проектах, которые имеют ключевое значение для обороноспособности страны (стратегические и многоцелевые АПЛ) или уже запущены в серию, полагает эксперт.

Иван Сафронов