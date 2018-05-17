Алексей Криворучко может стать замминистра обороны по вооружениям



Алексей Криворучко.

Источник: Фото: Сергей Киселев / Коммерсантъ Алексей Криворучко.Источник: Фото: Сергей Киселев / Коммерсантъ

Глава концерна "Калашников" получил предложение занять кресло Юрия Борисова

Как стало известно “Ъ”, гендиректор концерна "Калашников" Алексей Криворучко является основным кандидатом на должность замминистра обороны РФ по вооружениям. Таким образом, он будет первым "невоенным" куратором закупок вооружений для армии. Источники “Ъ” подчеркивают, что указ о назначении президент России Владимир Путин еще не подписал, однако, по их словам, решение вопроса "находится на финальной стадии".

О том, что гендиректор концерна "Калашников" Алексей Криворучко получил предложение занять кресло замминистра обороны РФ, сообщили источники “Ъ” в оборонно-промышленном комплексе и подтвердил собеседник в Минобороны. По их словам, господин Криворучко специально был приглашен в Сочи, где сейчас проходит серия совещаний Владимира Путина с представителями оборонного ведомства и военно-промышленного комплекса. "Это было достаточно неожиданно для всех",— рассказал один из собеседников “Ъ”, подчеркнув, что решение тем не менее "устроит очень многих".

Господин Криворучко сменит на этом посту Юрия Борисова: на прошлой неделе и. о. премьера Дмитрий Медведев назвал господина Борисова в качестве своего заместителя, которому предстоит курировать оборонно-промышленный комплекс (ОПК) вместо Дмитрия Рогозина. Как ранее сообщал “Ъ”, Юрий Борисов в течение шести лет успешно занимался налаживанием взаимодействия между военными и промышленностью.

Алексей Криворучко занимает пост гендиректора концерна "Калашников" с 2014 года. Отметим, что в самом концерне отказались комментировать “Ъ” информацию о возможном назначении гендиректора на пост замглавы Минобороны РФ. "Калашников" — крупнейший в России производитель стрелкового оружия и основной поставщик боевого стрелкового оружия для вооруженных сил страны, контролирующий мощности по производству высокоточного управляемого вооружения для армейской авиации.

Эксперты называют "Калашников" самым успешным примером продажи акций предприятия ОПК частному инвестору. В 2013–2015 годах совладельцы холдинга УГМК Искандар Махмудов и Андрей Бокарев, а также их партнер по "Трансмашхолдингу" гендиректор "Калашникова" Алексей Криворучко через ООО "Транскомплектхолдинг" (ТКХ) и ООО "ТКХ-Инвест" выкупили 49% АО "Концерн "Калашников"". В ноябре 2017 года господа Махмудов и Бокарев заявили о своем выходе из капитала компании, и на сегодня Алексею Криворучко принадлежит 75% минус одна акция концерна, а блокпакет находится у "Ростеха". Ранее в интервью “Ъ” глава госкорпорации Сергей Чемезов отмечал, что Алексей Криворучко в ближайшее время "сфокусируется на развитии концерна "Калашников"".

"Он себя зарекомендовал как грамотный и прогрессивный руководитель, который тяжелый актив смог превратить в крепкий бизнес",— сказал тогда господин Чемезов.

42-летний Алексей Криворучко с 2006 года работает в структурах, подконтрольных "Ростеху": "Рособоронэкспорт", "АвтоВАЗ", "Аэроэкспресс". Он не входит ни в число 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes, ни в рейтинг самых высокооплачиваемых топ-менеджеров.

Однако если назначение все-таки состоится, во избежание конфликта интересов господину Криворучко придется уйти со всех занимаемых постов и передать в доверительное управление все свои активы, говорят собеседники “Ъ”.

В последнее время концерн активно разрастался. Последним крупным приобретением стали 60% акций научно-производственного объединения (НПО) "Молния", участвовавшего в создании орбитального космического корабля "Буран". В конце 2017 года стало известно о покупке концерном "Верфи братьев Нобель", которая стала уже третьим судостроительным активом "Калашникова". В феврале 2016 года концерн консолидировал 49% ООО "Холдинговая компания Рыбинской верфи" (еще 49% у "РВ Инвеста", принадлежащего частным лицам), затем — 33% акций рыбинского судостроительного завода "Вымпел" (однако в апреле 2018 года совет директоров завода не поддержал назначение концерна единоличным исполнительным органом верфи).

Александра Джорджевич, Иван Сафронов