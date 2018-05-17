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БМПТ "Терминатор" появятся в ЦВО в 2018 году

18.05.2018 ТАСС 487 0
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Боевая машина поддержки танков "Терминатор-3"
Боевая машина поддержки танков "Терминатор-3".
Источник: © Антон Новодережкин/ТАСС

Командующий войсками округа Александр Лапин также сообщил, что в ЦВО после 2020 года поступит боевая техника на платформе "Армата"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Боевые машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" появятся в Центральном военном округе (ЦВО) в 2018 году. Об этом сообщил в четверг командующий войсками округа генерал-лейтенант Александр Лапин.

"Это хорошая боевая машина. Я ее апробировал в боевых условиях, она будет в войсках округа в этом году", - сказал он.

Лапин также добавил, что в ЦВО после 2020 года появится боевая техника на платформе "Армата".

Боевая бронированная гусеничная машина БМПТ "Терминатор" создана на базе танка Т-90. Она вооружена двумя пушками калибра 30 мм, крупнокалиберным пулеметом, а также противотанковым комплексом "Атака-Т". Экипаж - пять человек. Машина предназначена для поражения высокозащищенных целей типа танка, высокомобильных легкобронированных машин, танкоопасной живой силы противника, оснащенной гранатометами и противотанковыми ракетными комплексами.

"Армата" - тяжелая гусеничная унифицированная платформа, на основе которой создаются основной танк, боевая машина пехоты, бронетранспортер и ряд других бронемашин. Танк Т-14, созданный на платформе "Армата", был впервые публично показан на параде Победы в Москве 9 мая 2015 года. Новая боевая машина получила полностью цифровое оборудование, необитаемую башню, изолированную бронированную капсулу для экипажа. Ранее вице-премьер Дмитрий Рогозин сообщал, что опытно-войсковая эксплуатация танка будет проводиться с 2019 года.
17.05.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
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Страны
Россия
Продукция
Армата
БМПТ Рамка-99
Т-90 "Владимир"
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год

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