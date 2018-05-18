Путин предложил наладить поставки в серию газотурбинных агрегатов для кораблей
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Корабельный газотурбинный двигатель М70ФРУ.
Источник: АО "Объединенная двигателестроительная корпорация"
Глава государства добавил, что необходимо большее количество таких двигателей
СОЧИ, 17 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин предложил наладить поставки в серию газотурбинных агрегатов для кораблей. Такое предложение он озвучил на встрече с главой Ростеха Сергеем Чемезовым.
"Надо соответственно в серию запускать поставки этого двигателя", - сказал глава государства. "Да, конечно, обязательно, - ответил Чемезов. - Мы над этим как раз работаем". Глава государства заметил, что необходимо большее количество таких двигателей.
Чемезов доложил об успешном вводе в эксплуатацию первого в России сборочно-испытательного комплекса газотурбинных агрегатов для кораблей в Рыбинске. По его словам, предприятие позволяет создавать современные двигатели, в том числе и для военных надводных кораблей.
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17.05.2018
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никодим
432
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№1
18.05.2018 10:30
О редукторах ни слова , ни полслова. Для двигателей на 7,0тыс л.с. и 14,0тыс л.с. подойдёт редуктор от авиадвигателя НК-12.
Для двигателя на 25,0-27,0тыс л.с. подойдёт редуктор опытного двигателя НК-93. Смена всего двух шестерён в обоих редукторах позволит согласовать частоты вращения водяных винтов. Редукторы защитить главным упорным подшипником-это разгрузит картер редуктора от нагрузок.
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Kali4
1343
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№2
18.05.2018 13:26
Цитата, никодим сообщ. №1
О редукторах ни слова , ни полслова. Для двигателей на 7,0тыс л.с. и 14,0тыс л.с. подойдёт редуктор от авиадвигателя НК-12.Не подойдет.
Тут один вал+ моменты должны идти через корпус редуктора, в отличии от редуктора для соосного винта.
+ вы уверены что редукторы подойдут под параметры других турбин?
Цитата, никодим сообщ. №1
Редукторы защитить главным упорным подшипником-это разгрузит картер редуктора от нагрузок.
:)) независимо от ГУП редукторы требуются совершенно другие. В авиации нагрузку двигателя при одинаковых оборотах осуществляют шагом винта, здесь же необходимо менять именно обороты+ иметь реверс.
Не забывайте, что морские турбины ставятся не в одиночку, через синхронизаторы.
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forumow
4791
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№3
18.05.2018 14:59
Цитата, q
Президент РФ Владимир Путин предложил наладить поставки в серию газотурбинных агрегатов для кораблей. Такое предложение он озвучил на встрече с главой Ростеха Сергеем Чемезовым.А до того разве не собирались...? Планировали остановиться на опытных...?
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никодим
432
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№4
18.05.2018 17:24
Цитата, q
Не забывайте, что морские турбины ставятся не в одиночку, через синхронизаторы.Вот и начнём с этого.С одной из лучших энергоустановок украинского производства М7К , которая стоит на СКР проекта 1135. Так уж вышло, что обратная тяга или реверс винтами осуществляется путём изменения стороны вращения за счёт изменения стороны вращения самой силовой турбины. Силовая турбина по-украински состоит как бы из двух колёс: внешнего и внутреннего. Это очень сложное решение, но ушли от необходимости создавать винты изменяемого шага. Поэтому тяга регулируется изменением частоты вращения свободной турбины. К слову украинские двигатели существуют и трёхвальные для кораблей на воздушной подушке.
В 50-60гг , когда формировались требования к корабельным ГТД и ГГТЗА не было никакой возможности брать редуктор НК-12 , т.к. всё было заточено под стратегическую авиацию и корабельные проблемы отодвинули подальше. Да и сами "кузнецовцы" отбояривались тогда от кораблей.
Теперь о синхронизации. Осуществляется шинно-пневматической муфтой. И если двигатели будут без газового реверса, то единственный путь получит реверс тяги , это винты изменяемого шага при постоянных оборотах. При наличии трёхвального двигателя , каким является НК-93 , можно и обороты менять, Но условие для флота одно: и двигатель и редуктор -продукция одного изготовителя и КБ.
Кстати , при соосных винтах перо руля будет меньше нагружено и пропульсивный коэфф. будет выше. .
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