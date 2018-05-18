Путин предложил наладить поставки в серию газотурбинных агрегатов для кораблей

никодим 432

№4 18.05.2018 17:24 Цитата, q Не забывайте, что морские турбины ставятся не в одиночку, через синхронизаторы. Вот и начнём с этого.С одной из лучших энергоустановок украинского производства М7К , которая стоит на СКР проекта 1135. Так уж вышло, что обратная тяга или реверс винтами осуществляется путём изменения стороны вращения за счёт изменения стороны вращения самой силовой турбины. Силовая турбина по-украински состоит как бы из двух колёс: внешнего и внутреннего. Это очень сложное решение, но ушли от необходимости создавать винты изменяемого шага. Поэтому тяга регулируется изменением частоты вращения свободной турбины. К слову украинские двигатели существуют и трёхвальные для кораблей на воздушной подушке.

В 50-60гг , когда формировались требования к корабельным ГТД и ГГТЗА не было никакой возможности брать редуктор НК-12 , т.к. всё было заточено под стратегическую авиацию и корабельные проблемы отодвинули подальше. Да и сами "кузнецовцы" отбояривались тогда от кораблей.

Теперь о синхронизации. Осуществляется шинно-пневматической муфтой. И если двигатели будут без газового реверса, то единственный путь получит реверс тяги , это винты изменяемого шага при постоянных оборотах. При наличии трёхвального двигателя , каким является НК-93 , можно и обороты менять, Но условие для флота одно: и двигатель и редуктор -продукция одного изготовителя и КБ.

Кстати , при соосных винтах перо руля будет меньше нагружено и пропульсивный коэфф. будет выше. . Вот и начнём с этого.С одной из лучших энергоустановок украинского производства М7К , которая стоит на СКР проекта 1135. Так уж вышло, что обратная тяга или реверс винтами осуществляется путём изменения стороны вращения за счёт изменения стороны вращения самой силовой турбины. Силовая турбина по-украински состоит как бы из двух колёс: внешнего и внутреннего. Это очень сложное решение, но ушли от необходимости создавать винты изменяемого шага. Поэтому тяга регулируется изменением частоты вращения свободной турбины. К слову украинские двигатели существуют и трёхвальные для кораблей на воздушной подушке.В 50-60гг , когда формировались требования к корабельным ГТД и ГГТЗА не было никакой возможности брать редуктор НК-12 , т.к. всё было заточено под стратегическую авиацию и корабельные проблемы отодвинули подальше. Да и сами "кузнецовцы" отбояривались тогда от кораблей.Теперь о синхронизации. Осуществляется шинно-пневматической муфтой. И если двигатели будут без газового реверса, то единственный путь получит реверс тяги , это винты изменяемого шага при постоянных оборотах. При наличии трёхвального двигателя , каким является НК-93 , можно и обороты менять, Но условие для флота одно: и двигатель и редуктор -продукция одного изготовителя и КБ.Кстати , при соосных винтах перо руля будет меньше нагружено и пропульсивный коэфф. будет выше. .